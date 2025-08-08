Maganda kurbanı doktorun ağabeyi SABAH’a konuştu: 4 yıldır süren yaşam mücadelesini kaybetmişti: O umutlanmasın çünkü abim vefat etti

YOĞUN BAKIM SÜRECİ 3 AY SÜRDÜ

Kafa travması geçirdiği tespit edilen Dr. Serarslan, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Tedavisinin ardından Fatsa'da görev yaptığı özel hastaneye nakledilen Serarslan, burada durumunun ağırlaşması üzerine tekrar Samsun'a kaldırılmış ve burada tedavi altında tutuluyordu.