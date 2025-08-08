Maganda kurbanı doktorun ağabeyi SABAH’a konuştu: 4 yıldır süren yaşam mücadelesini kaybetmişti: O umutlanmasın çünkü abim vefat etti

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Aksın Serarslan, 12 Aralık 2021 tarihinde Ordu'nun Altınordu ilçesindeki evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başından vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Serarslan'ın başına domuz kurşunu isabet ettiği belirlenmişti.
YOĞUN BAKIM SÜRECİ 3 AY SÜRDÜ
Kafa travması geçirdiği tespit edilen Dr. Serarslan, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Tedavisinin ardından Fatsa'da görev yaptığı özel hastaneye nakledilen Serarslan, burada durumunun ağırlaşması üzerine tekrar Samsun'a kaldırılmış ve burada tedavi altında tutuluyordu.
4 YILDIR YOĞUN BAKIMDAYDI!
Ancak yaşadığı ağır travma sonrası uzun süredir yoğun bakımda tutulan Dr. Aksın Serarslan, dün sabah saatlerinde 4 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doktor Serarslan'ın hayatını kaybetmesi sevenleri ve meslektaşlarıyla birlikte Ordu'ya büyük üzüntü yaşattı. Emekli öğretmenler Selim ve Sevinç Serarslan'ın oğlu, Dr. Ulaş Serarslan'ın abisi olan Dr. Aksın Serarslan'ın cenazesi, Altınordu Ulu Camii'nde öğle namazına kılınan cenaze namazının ardından Hatipli Şehir Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
"VERİLECEK CEZANIN CAYDIRICI OLMASINI İSTİYORUZ!"
Abisi gibi doktor olan kardeşi Ulaş Serarslan "Maganda olay sonrasında hemen yakalanıp cezaevine gönderildi, ancak abim vefat etti. Yeniden yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz, 8 yıl ceza almıştı, buna verilecek ceza bundan sonrakiler için caydırıcı olmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın." açıklamasını yaptı.