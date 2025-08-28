Maganda kurşununa 7 yılda 170 kurban

Giresun'da 3 gün önce damadın, yengesinin silahından çıkan kuşundan ölmesi, Trabzon'da da bir hafta önce gelin alma sırasında bir kişinin maganda kurşunuyla hayatını kaybetmesi, gözleri tekrar düğün magandaları ve yorgun mermilere çevirdi. Bir türlü önlenemeyen rastgele havaya ateş etme sevdası sonucu yaşanan yorgun mermi vakalarında şimdiye kadar yüzlerce kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

7 YILDA 170 KURBAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özer, son 7 yılda Türkiye genelinde yaşanan yorgun mermi olaylarında, 170'i aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Yorgun mermi vakalarının yarısı ise Karadeniz bölgesinde yaşanıyor. Vakalar genelde yaz aylarında artan düğünler, asker uğurlamaları, fındık hasadında yapılan kutlamalar, özel günlerdeki kutlamalarda yaşanıyor. Artık buna bir son verilmeli. Havaya atılan mermi eninde sonunda yere iner.

Bu mermilerin yere düşerken hızı bazen cilde geçme hızının 2 katına kadar çıkabiliyor. Bu nedenle vücudun hangi bölgesine gelirse gelsin zarar veriyor. Yorgun mermileri diğer mermilere kıyasladığınızda, daha ölümcül olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız bilinçli olmalı. Kutlamalarda havaya ateş edilmemeli. Saçma nedenlerle insanların ölmesi çok üzücü. Kimse silahı benim ateşlediğimi bulamazlar diye düşünmesin. Artık teknik imkânlar çok gelişti. Eninde sonunda bulunuyor. 'Havaya ateş edilmesin, mutluluğa kurşun sıkılmasın' diyoruz. Bu sloganımızı yaşatalım, mutluluğumuzu acıya çevirmeyelim" dedi. Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi'nce yayınlanan araştırmaya göre, 2013-2022 tarihleri arasında Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan, ateşli silah yaralanmasına bağlı 695 kişiden, 6'sı erkek 3'ü kadın toplam 9 kişi yorgun mermi kurbanı oldu. Kurbanlardan 7'si başından, biri gözünden, biri de kasığından vuruldu. Yorgun mermi yaralanmalarının tıbbi, hukuki ve toplumsal yönleri ile acil önlem alınması gereken önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna yer verilen araştırmada, bireysel silahsızlanmanın teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.