Magandaların yaptıkları yanlarına kâr kaldı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları üniversiteli 24 yaşındaki Ahmet Enes Tekdemir'i, gittiği dükkânda öldüresiye döverek kolunu kıran şüpheliler hakkında soruşturma tamamlandı. 5 saldırgan hakkında 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, geçtiğimiz 12 Nisan tarihinde ilçeye bağlı Ladik Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat mühendisliği öğrencisi olan Ahmet Enes Tekdemir, bayram tatili için köydeki ailesinin yanına gitti. Motosikleti ile mahalle merkezine doğru seyreden Tekdemir, arkadan gelen bir otomobilin korna çalması ile motosikletini kenara çekti. Tekdemir ile araçta bulunan kişi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.Tekdemir daha sonra yoluna devam ederek bir telefoncuya gitti. Bir süre sonra otomobilin sürücüsü Mustafa Poyraz (40) ile birlikte 8 kişilik bir grup dükkâna gelerek Ahmet Enes Tekdemir'e tekme ve tokatlarla saldırdı. Yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan Tekdemir, can havliyle kendisini işyerinin dışına attı. Gencin peşini burada da bırakmayan şüpheliler, dövmeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kolunda kırıklar oluşan ve vücudunun birçok yerinden de yaralanan Tekdemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi.Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler Mustafa Poyraz, Burak Aşcı (25), İbrahim Sami Çiçekler (29), Mehmet Poyraz (36) ve Yunus Emre Çiçekler (25) hakkında 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Enes Tekdemir, "Motorumla çarşıya indim. Arkadan gelen aracı fark etmedim. Tacizine uğradım, daha sonrasında önümü kesti. Arabadan inen şahıs hakaret ederek üzerime yürüdü. Daha sonra bileğimi burktu. Ben orada olayın tatlıya bağlandığını düşündüm ama beni takip etmişler. Gittiğim telefon bayiinde saldırıya uğradım. Onlar ben karakoldayken serbest bırakıldılar. Bir insanın canı değersiz değildir diye düşünüyorum. Adalet istiyorum" dedi.