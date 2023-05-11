Mağara gezisinde kaybolan adam 11 gündür aranıyor

Ancak aradan geçen sürede Alıcı'ya ulaşılamadı. Ormanda ve engebeli arazide yürütülen çalışmalar bugün de devam etti. AFAD, jandarma, UMKE ekiplerinin arama çalışmasına, hava araçları cayrokopter ve dron ile destek verildi. Alıcı'yı arama çalışmaları sürüyor.