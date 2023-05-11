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Giriş Tarihi: 11.5.2023 12:45 Son Güncelleme: 11.5.2023 12:46

Mağara gezisinde kaybolan adam 11 gündür aranıyor

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde tur kafilesi ile mağarayı ziyaret ettikten sonra kaybolan Hüseyin Alıcı'yı (62) arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor.

DHA
Mağara gezisinde kaybolan adam 11 gündür aranıyor

İstanbul'dan ilçeye ziyarette bulunan tur kafilesinde bulunan Hüseyin Alıcı, 30 Nisan'da Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Ilgarani Mağarası'nı gezdikten sonra ortadan kayboldu. Hüseyin Alıcı için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ancak aradan geçen sürede Alıcı'ya ulaşılamadı. Ormanda ve engebeli arazide yürütülen çalışmalar bugün de devam etti. AFAD, jandarma, UMKE ekiplerinin arama çalışmasına, hava araçları cayrokopter ve dron ile destek verildi. Alıcı'yı arama çalışmaları sürüyor.

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Mağara gezisinde kaybolan adam 11 gündür aranıyor
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