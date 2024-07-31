Mağdur çiftçiler için su kuyuları açılıyor

Edirne'de yeterli kış yağışlarının alınamamasıyla toprak doyuma ulaşamadı. Bölgede yaz aylarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık nedeniyle, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Tunca Nehri'nde debi, 3 metreküp/ saniyeye kadar düştü. Ülkenin çeltik ihtiyacının yüzde 41'inin karşılandığı bölgede Tunca Nehri, geçtiği bazı köylerde tamamen kuruyup çeltik üreticisini zora soktu. Özellikle Tunca Nehri kıyısında çeltik alanları bulunan, merkeze bağlı Suakacağı, Hatipköy, Yolüstü, Değirmenyeni, Avarız ve Büyükdöllük köylerindeki bazı üreticiler, çeltik tarlalarına günlerce su veremedi. Edirne Valisi Yunus Sezer, nehirde yaşanan kuraklık ve çeltik tarlalarındaki son durumu incelemek üzerine bölgeye gitti. Değirmeyeni köyünde üreticilerle konuşan Vali Sezer'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ile Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da eşlik etti. Vali Sezer, "Tarım arazilerinin kurumaması hem de mahsulün zayi olmaması için bir çalışma ortaya konuluyor. Bu yaklaşık 1 aydır devam eden bir çalışma. Burada da kademeli olarak su veriliyor bölgeye. Şu an itibarıyla son 1 gündür 8 metreküp civarında suyumuz var. Bölgede yaklaşık 2-3 haftadır su verilemeyen alanlar var" dedi.Çeltik alanlarını kurtarmak için DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışma içinde olduğunu belirten Vali Sezer, "Çiftçilerimize destek amaçlı su kuyuları vurdurmaya başladık. Bu su kuyularını da çoğaltacağız. Bu noktada 6 köyümüz var. Bu 6 köyümüzün muhtarı, Tarım İl Müdürü ve Ziraat Odası başkanımız tam yetkili olarak çiftçilerimizi mağdur etmeden bu süreci yöneteceğiz. Bizler de sahada olacağız. Hiçbir şekilde bir vatandaşımız çok sularken aşağıdakinin de kurumasına izin vermeden belki ürün kaybı olabilir ama en azından arazilerimizi kurutmadan, çeltik tarlalarımızı kurutmadan bu süreci geride bırakacağız" diye konuştu. DHA