Mahallenin muhtarı gençlerin umudu oldu

Diyarbakır'ın en kalabalık ilçelerinden biri olan merkez Bağlar ilçesinin 60 bin nüfuslu Alipınar Mahallesi'nde 2019 yılında muhtar seçilen Orhan Akyapı, futbol takımı kurulması için kapısını çalan mahallelinin bu isteğini geri çevirmedi. Mahallede madde bağımlılığının da sürekli arttığını gören muhtar, çocukları, gençleri bu illetten uzak tutmak için takım kurma konusundaki çalışmalarını hızlandırdı. Akyapı, mahalleli ile el ele vererek resmi olarak Alipınarspor futbol takımını kurdu. 34 yaşında olan Orhan Akyapı yaptığı çalışmalarla mahalle sakinlerinin takdirini toplarken, Mart 2024 seçimlerinde bir kez daha muhtar seçildi.

UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTI

Kimisinin "Muhtar amca" kimisinin ise "Muhtar abi" diye seslendiği Akyapı, mahallenin gençlerini uyuşturucu belasından uzak tutmak için verdiği mücadeleyi anlattı: "2019'da ilk kez muhtar seçildiğimde, çocuklar babalarıyla gece evime geldi. Benden bir futbol takımı kurmamı istediler. Ben nasıl kurulacağını bilmediğimi, bu nedenle araştırmam gerektiğini söyledim. Bu istekten sonra eksikleri, aksaklıkları tespit için gece gündüz mahallenin sokaklarını tek tek gezdim. Çocuklar sokak aralarında uygunsuz yerlerde top oynuyor, bu nedenle zaman zaman büyükler tarafından azarlanıyordu. Ancak en önemlisi ise uyuşturucu belasıydı. Mahallenin çocuklarını, gençlerini acilen spora yönlendirmek gerekiyordu. Bu nedenle tanıdıklara resmi olarak futbol takımını nasıl kurabileceğimle ilgili görüşmeler yaptım ve kısa sürede Alipınarspor ismiyle futbol takımımızı kurduk. Mahalleden gençler büyük ilgi gösterdi" diye konuştu. Şimdiye kadar uyuşturucu bağımlısı 20 genci kurtardığını, yüzlerce gencin de bu illete bulaşmasını engelleyen Akyapı, "Çocukları ellerinden aldığımı gören madde satıcıları bana yöneldi" dedi. Akyapı ayrıca Diyarbakır'da kulüpler arası müsabakalarda 2 kez şampiyon olduklarını ifade etti.