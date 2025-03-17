Makas atıp dur ihtarına uymadı: Polis ehliyetine el koydu, aracı men edildi, adli işlem başlatıldı

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde aracıyla seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan araç sürücüsü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Devriye ekiplerinin gözü önünde makas attı. O anları gören ekipler sürücüyü uyarsa da durmayıp kaçmaya başladı. Sürücü önce polis ekipleri arkada bir süre yaşanan kovalamaca sonucu ekipler aracı durdurdu.

BİNLERCE LİRA CEZA YAZILDI

Sürücü M.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddelerince Dur ihtarına uymamak, Makas atmak, Yüksek sesle müzik dinlemek, Yakın Takip, Saygısızca araç kullanmak, Kırmızı Işık ihlali, Cam filmi ve araç plakasını farklı bir yere takmak maddelerinde 29 bin 850 lira ceza yazıldı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca sürücünün ehliyet ceza puanı 100'ü aştığı 2 ay süre ile ehliyetine el konuldu. Aracı da trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle TCK 179/2 (Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak) maddesine istinaden gerekli adli işlem yapılması için Göztepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.