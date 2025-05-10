‘Makas’ terörü, Fen Lisesi öğrencisini hayattan kopardı

Fen Lisesi öğrencisi Kübra Sofioğlu'nu hayattan koparan 'makas' terörü Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Cadde 6 Mayıs günü Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü trafikte makas atarak hem kendisinin hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Bu sırada yolun karşıdına geçmek isteyen 17 yaşındaki Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Kazayı görenler durumu 112 ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sofioğlu hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Sofioğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZ YAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından toprağa verilen üniversite sınavlarına hazırlanan Kübra Sofioğlu'nun ölüm haberi, anne ve babasını yıkarken, okul arkadaşları ve öğretmenleri de büyük bir üzüntü yaşadı.

EHLİYETSİZ ÇOCUK SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya sebep olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüyle ilgili polis, yasal işlemler başlattı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, kazanın gerçekleştiği aracın hız sınırlarını aştığı ve sürücünün gerekli belgelere sahip olmadığı belirlendi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlatılırken, sürücü polis tarafından gözaltına alındı.