Makine mühendisliği taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: Makine mühendisliği taban puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Makine mühendisliği taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Sayısal alanından tercihlerini yapacak olan adaylar 'Makine mühendisliği taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Makine mühendisliği puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? Makine mühendisliği puanları 2022
YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Makine mühendisliği taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Makine mühendisliği fakültesi taban ve tavan puanları şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|221.745
—
—
—
|273,19770
—-
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|10+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|13+0
12+0
9+0
8+0
|13
12
9
8
|1.420
2.100
1.021
1.180
|499,97137
533,23960
530,98301
528,01002
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
65+2
|82
72
72
67
|2.737
2.730
1.831
1.580
|487,14428
530,40529
524,25913
524,33072
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|27+0
27+0
27+0
30+0
|27
27
27
30
|3.594
3.790
2.811
2.980
|480,65509
526,24235
517,81888
514,27553
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|190+5
190+5
190+5
190+5
|195
195
195
195
|6.984
6.860
5.435
5.120
|464,88587
517,03220
505,67303
503,22883
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|12+0
12+0
10+0
10+0
|12
12
10
10
|8.337
9.280
6.655
6.570
|460,29142
511,46779
501,12996
497,41006
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|11+0
29+0
13+0
12+0
|11
29
13
12
|10.232
23.400
16.519
11.700
|454,59192
488,56579
475,18887
480,40083
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|13.118
17.900
6.845
9.390
|447,29476
496,45204
500,43020
487,46567
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|26+0
26+0
26+0
20+0
|26
26
26
20
|13.895
14.100
15.186
10.600
|445,61373
502,48996
478,06614
483,79407
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|16.356
15.400
12.514
11.600
|440,40845
500,38437
484,30490
480,61659
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(Almanca)
|SAY
|50+2
50+2
45+2
40+1
|52
52
47
41
|24.672
27.900
34.014
40.300
|425,86377
482,41283
443,86373
419,43437
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|29.512
27.900
28.520
29.400
|418,40421
482,41941
452,88788
439,55203
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|42+0
42+0
42+0
45+0
|42
42
42
45
|31.573
30.200
40.540
36.400
|415,49586
479,45958
433,57010
426,26689
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|33+0
33+0
25+0
35+0
|33
33
25
35
|40.096
37.300
39.354
40.100
|404,14648
470,48959
435,37088
419,74660
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|210+6
210+6
210+6
220+6
|216
216
216
226
|40.592
37.200
34.407
31.200
|403,56465
470,55637
443,14916
436,04610
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
6+0
3+0
3+0
|6
6
3
3
|45.158
38.600
40.250
34.500
|398,07235
468,85636
433,98135
429,84185
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|47.491
41.100
37.773
34.600
|395,29426
465,79039
437,81912
429,56184
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|50.538
45.100
40.108
37.300
|391,62041
460,89836
434,19756
424,69345
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|14+0
14+0
9+0
9+0
|14
14
9
9
|50.541
45.600
39.905
39.100
|391,61675
460,30664
434,49978
421,47078
|İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
72
62
|51.172
44.500
39.563
35.500
|390,85922
461,67950
435,04718
427,88087
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|53.336
48.300
45.819
47.500
|388,34533
457,13129
425,83694
407,33975
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
4+0
4+0
|5
5
4
4
|57.819
47.900
42.945
42.800
|383,40136
457,60476
430,05294
414,98346
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
7+0
4+0
4+0
|9
7
4
4
|58.696
51.400
44.257
37.500
|382,40062
453,55254
428,16466
424,29034
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
5+0
5+0
5+0
|7
5
5
5
|59.336
52.400
40.654
35.100
|381,68606
452,38006
433,39267
428,56193
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|64.081
60.300
54.185
50.000
|376,71418
443,36661
413,90942
403,46993
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|64.477
59.400
52.488
47.100
|376,28318
444,38825
416,29693
407,98429
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
53+2
53+2
|58
58
55
55
|65.882
62.000
57.710
51.800
|374,81651
441,40875
409,23835
400,57800
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(Almanca)
|SAY
|10+0
10+0
5+1
—
|10
10
6
—
|66.183
49.200
48.955
—
|374,47803
456,12425
421,26602
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|66.813
68.400
—
—
|373,84031
434,13900
—
—
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
4+0
3+0
4+0
|5
4
3
4
|69.374
57.600
55.749
56.300
|371,27535
446,44822
411,81374
393,87238
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0
10+0
5+0
4+0
|4
10
5
4
|70.160
70.500
60.309
64.300
|370,44304
431,68039
405,75848
382,45393
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
6+0
7+0
|8
8
6
7
|72.850
66.300
47.955
48.200
|367,80555
436,43374
422,77028
406,19009
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|72.858
69.100
63.957
56.300
|367,79700
433,28603
400,96487
393,83997
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|73.749
66.100
57.169
50.100
|366,90204
436,72502
409,96050
403,22888
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|77.537
70.500
62.611
56.100
|363,23465
431,60986
402,67658
394,11437
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
105+3
|93
93
93
108
|77.945
68.100
61.215
55.200
|362,81766
434,48057
404,51675
395,47115
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
6+0
5+0
5+0
|7
6
5
5
|78.852
72.100
57.754
57.600
|361,95945
429,84918
409,16876
391,88583
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|35+0
35+0
35+0
30+0
|35
35
35
30
|81.533
87.300
101.826
78.900
|359,34922
412,89578
358,71831
364,27756
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|85.715
—
—
—
|355,51008
—-
—
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|88.283
—
—
—
|353,25138
—-
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
105+3
|103
103
103
108
|88.932
79.400
72.440
63.500
|352,64845
421,50776
390,41438
383,57179
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
15+0
3+0
4+0
|6
15
3
4
|90.601
96.800
76.369
79.300
|351,13254
402,89744
385,69177
363,77165
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
7+0
5+0
5+0
|5
7
5
5
|90.796
94.700
85.603
86.700
|350,96894
405,10773
375,17076
355,46934
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|91.910
80.800
74.146
67.700
|349,99798
420,02966
388,38693
378,05402
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|91.940
85.200
65.932
64.900
|349,97780
415,20962
398,37953
381,68058
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|35+0
35+0
25+0
—
|35
35
25
—
|94.766
85.400
88.950
—
|347,56305
414,98574
371,63190
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6+0
11+0
6+0
6+0
|6
11
6
6
|97.965
103.000
83.393
66.500
|344,91165
395,70257
377,66588
379,63559
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|39+0
39+0
39+0
37+0
|39
39
39
37
|98.801
108.000
115.559
104.000
|344,20026
391,55153
346,40056
337,87695
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0
6+0
3+0
3+0
|4
6
3
3
|99.310
113.000
93.172
93.400
|343,77587
386,76874
367,16466
348,45750
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|62+0
37+0
49+0
46+0
|62
37
49
46
|99.314
73.000
127.278
86.200
|343,77366
428,82411
337,09874
356,11664
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0
9+0
5+0
5+0
|4
9
5
5
|100.578
102.000
89.851
82.100
|342,71077
397,39255
370,69501
360,57111
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4+0
5+0
—
—
|4
5
—
—
|104.588
116.000
—
—
|339,36049
383,37776
—
—
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|105.375
93.800
83.954
76.400
|338,73006
406,01265
377,02645
367,16275
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|110+3
110+3
120+3
120+3
|113
113
123
123
|111.064
98.300
96.192
81.300
|334,15279
401,31457
364,26649
361,43721
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0
6+0
4+0
6+0
|3
6
4
6
|111.787
117.000
95.616
96.500
|333,56506
383,26301
364,81274
345,46434
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
105+3
|93
93
93
108
|111.866
92.300
81.865
75.500
|333,50635
407,64702
379,41410
368,18479
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|4+0
7+0
5+0
5+0
|4
7
5
5
|112.184
109.000
92.723
76.800
|333,25951
389,81252
367,62026
366,74448
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|112.212
95.200
86.858
73.900
|333,23904
404,63391
373,76529
370,19793
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|120.588
122.000
—
—
|327,00786
378,41527
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0
4+0
3+0
3+0
|3
4
3
3
|124.206
135.000
112.776
123.000
|324,40031
367,60934
348,83199
322,31274
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|125.835
110.000
105.318
91.600
|323,26987
389,57363
355,51274
350,31624
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|127.140
110.000
103.778
90.300
|322,33639
389,49959
356,89018
351,64459
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12+0
12+0
5+0
3+0
|12
12
5
3
|130.319
132.000
109.401
98.000
|320,16648
369,85554
351,78123
344,00620
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|100+3
90+3
80+2
80+2
|103
93
82
82
|130.336
107.000
102.981
91.500
|320,15556
392,43604
357,60600
350,38028
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
110+3
110+3
120+3
|103
113
113
123
|134.188
119.000
118.775
103.000
|317,55458
381,48062
343,72066
339,07725
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|138.373
118.000
116.657
102.000
|314,80660
382,08855
345,46453
340,08061
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
65+2
60+2
|72
72
67
62
|149.059
130.000
133.352
123.000
|308,24059
371,73491
332,53961
322,63345
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|150.248
98.600
77.021
52.300
|307,53280
401,03082
384,98451
399,82740
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
110+3
110+3
120+3
|103
113
113
123
|150.789
134.000
137.170
126.000
|307,21637
368,36856
329,81668
320,34733
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
13+1
13+1
|15
15
14
14
|165.622
155.000
167.608
155.000
|298,85940
352,31207
310,93161
301,38651
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|165.816
151.000
146.867
132.000
|298,75593
355,24667
323,35846
316,25851
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|168.049
—
—
—
|297,62428
—-
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|10+0
3+0
2+0
8+0
|10
3
2
8
|170.241
138.000
120.734
136.000
|296,41772
365,10114
342,10910
313,21813
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|90+3
100+3
110+3
120+3
|93
103
113
123
|171.665
148.000
149.732
134.000
|295,71445
357,67185
321,46944
314,41126
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|171.881
155.000
150.246
139.000
|295,62215
352,31281
321,13706
311,38002
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|175.627
162.000
162.654
144.000
|293,69244
347,24827
313,74465
307,77627
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|45+0
41+0
24+0
18+0
|45
41
24
18
|178.481
152.000
118.363
90.600
|292,27752
354,92253
344,03900
351,33383
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|180.277
160.000
158.869
143.000
|291,39966
348,81766
315,89997
308,89227
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|186.478
172.000
170.090
151.000
|288,33854
341,36264
309,57719
303,76242
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|37+0
37+0
20+0
20+0
|37
37
20
20
|192.938
234.000
268.582
287.000
|285,35596
308,21282
269,63826
251,13046
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|195.557
173.000
166.687
146.000
|284,19821
340,18855
311,45833
306,55353
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Ücretli)
|SAY
|2+0
2+0
7+0
10+0
|2
2
—
0
|197.569
284.000
Dolmadı
Dolmadı
|283,32400
288,75918
Dolmadı
Dolmadı
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|203.844
184.000
184.314
159.000
|280,54182
333,63747
302,27665
299,34756
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|29+0
29+0
36+0
6+0
|29
29
26
6
|205.596
218.000
Dolmadı
80.100
|279,78671
315,92326
Dolmadı
362,85975
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|71+0
76+0
65+0
60+0
|71
76
65
60
|205.640
235.000
249.792
256.000
|279,76828
308,08678
275,69830
259,51033
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|215.227
190.000
179.266
150.000
|275,82734
330,58737
304,71013
304,58081
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
113+3
|103
103
103
116
|218.955
198.000
190.090
170.000
|274,34076
325,84564
299,51867
292,95184
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|219.262
198.000
191.511
161.000
|274,21317
326,08300
298,86780
297,77209
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|229.576
209.000
200.273
174.000
|270,15643
320,53398
294,81767
290,90532
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|230.545
213.000
203.671
174.000
|269,77866
318,50068
293,33637
291,15598
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|230.974
203.000
198.380
173.000
|269,59920
323,19666
295,70718
291,80699
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
2+0
5+0
5+0
|5
2
—
0
|232.161
250.000
Dolmadı
Dolmadı
|269,18367
301,53350
Dolmadı
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|235.075
209.000
198.855
173.000
|268,05591
320,46255
295,48290
291,84184
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|27+0
23+0
14+0
—
|27
23
14
—
|239.671
247.000
264.766
—
|266,42004
302,68727
270,82534
—
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
70+2
60+2
|62
62
72
62
|242.588
230.000
226.988
210.000
|265,42122
310,43145
283,88479
275,12036
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|242.639
217.000
207.980
184.000
|265,40425
316,22611
291,49258
286,34820
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|243.394
222.000
208.742
185.000
|265,14586
313,77625
291,16607
285,81271
|ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|246.697
223.000
213.368
190.000
|263,99897
313,53888
289,27903
283,40730
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|3+0
3+0
2+0
2+0
|3
3
2
2
|247.528
217.000
187.431
173.000
|263,71083
316,27160
300,78588
291,50414
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|59+0
55+0
54+0
44+0
|59
55
46
44
|250.277
253.000
Dolmadı
196.000
|262,77696
300,52415
Dolmadı
280,79337
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|49+0
43+0
28+0
28+0
|49
43
28
28
|250.501
230.000
219.976
200.000
|262,70236
310,13551
286,62609
279,15747
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|42+0
37+0
40+0
35+0
|42
37
25
35
|250.964
260.000
Dolmadı
214.000
|262,54788
297,58665
Dolmadı
273,67385
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|4+0
3+0
3+0
36+0
|4
3
—
2
|252.436
288.000
Dolmadı
Dolmadı
|262,05652
287,11257
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
80+2
80+2
90+3
|62
82
82
93
|253.947
231.000
216.039
188.000
|261,56914
309,76456
288,18163
284,59141
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|254.428
239.000
229.130
204.000
|261,40789
306,12349
283,10288
277,64655
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|261.336
241.000
239.277
—
|259,17590
305,53758
279,36775
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|261.963
236.000
222.374
193.000
|258,97407
307,71204
285,66277
282,32226
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1
25+1
25+1
20+1
|41
26
17
21
|263.606
258.000
Dolmadı
296.000
|258,46463
298,55708
Dolmadı
248,98188
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|265.046
238.000
223.695
—
|258,00559
306,75671
285,13891
—
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|266.759
244.000
233.231
201.000
|257,48174
304,28639
281,55382
278,72471
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|269.274
257.000
249.475
—
|256,68750
298,59508
275,80305
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
100+3
113+3
|82
82
103
116
|276.627
249.000
245.982
226.000
|254,46938
302,04613
277,04202
269,29196
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
8+0
10+0
2+0
|5
2
9
2
|277.452
—
Dolmadı
128.000
|254,21057
—
Dolmadı
319,13004
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
70+2
65+2
60+2
|82
72
67
62
|278.824
252.000
239.840
210.000
|253,79914
300,87071
279,17734
275,04713
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
—
—
—
|72
—
—
—
|280.567
—
—
—
|253,28138
—-
—
—
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|286.783
266.000
248.424
217.000
|251,50348
295,37090
276,17258
272,55688
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|287.581
268.000
253.647
213.000
|251,28431
294,68327
274,42221
273,90899
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|70+2
80+2
90+3
100+3
|72
82
93
103
|294.313
266.000
252.001
220.000
|249,40346
295,22568
274,96624
271,40461
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|294.655
265.000
248.236
212.000
|249,31169
295,47105
276,24278
274,29422
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|296.828
260.000
244.451
202.000
|248,71891
297,48850
277,59095
278,23821
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|25+1
25+1
25+1
40+1
|1
4
2
7
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|23
62
62
52
|Dolmadı
286.000
269.628
231.000
|Dolmadı
288,03198
269,31211
267,45079
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
60+2
60+2
|3
7
15
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
291.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
250,25585
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|5+0
8+0
—
—
|3
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|21+0
29+0
8+0
10+0
|3
8
1
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
80+2
90+3
100+3
|21
32
65
103
|Dolmadı
—
Dolmadı
276.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
253,93484
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|17+0
14+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
65+2
60+2
|4
3
12
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
294.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
249,45148
|BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
25+1
30+1
30+1
|2
5
3
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|26+0
54+0
3+0
20+0
|5
11
1
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|47+0
47+0
2+0
10+0
|6
33
2
2
|Dolmadı
—
270.820
Dolmadı
|Dolmadı
—
268,94246
Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
70+2
70+2
60+2
|6
9
53
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
271.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
255,38429
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1
40+1
50+2
40+1
|8
14
33
41
|Dolmadı
—
Dolmadı
277.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
253,69151
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
25+1
40+1
—
|2
4
4
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|42
52
41
41
|Dolmadı
279.000
252.145
228.000
|Dolmadı
290,42576
274,91749
268,34323
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
2+0
1+0
2+0
|—
1
1
2
|Dolmadı
—
200.933
194.000
|Dolmadı
—
294,51977
281,86933
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
50+2
60+2
|14
12
16
45
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|3+0
8+0
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|2+0
4+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|18+0
34+0
—
—
|7
5
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|34+0
59+0
—
—
|29
15
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|40+1
60+2
60+2
50+2
|5
41
62
52
|Dolmadı
—
295.689
261.000
|Dolmadı
—
261,75259
258,11020
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
100+3
|68
82
82
103
|Dolmadı
275.000
256.251
224.000
|Dolmadı
292,05648
273,55350
270,05382
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
50+2
60+2
|3
3
3
23
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
60+2
85+3
|9
11
15
36
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
25+1
40+1
40+1
|7
4
6
25
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
1+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|26+0
25+0
—
—
|17
14
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|20+0
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
25+1
40+1
60+2
|6
12
7
27
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1
32+1
32+1
—
|28
33
33
—
|Dolmadı
285.000
281.344
—
|Dolmadı
288,36863
265,78572
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1
60+2
70+2
70+2
|15
14
47
72
|Dolmadı
—
Dolmadı
279.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
253,17677
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1
80+2
80+2
90+3
|17
28
68
93
|Dolmadı
—
Dolmadı
278.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
253,25678
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|10+0
17+0
4+0
10+0
|—
2
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|27+0
38+0
—
—
|6
13
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|39+0
30+0
—
—
|30
19
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)
|SAY
|17+0
21+0
7+0
14+0
|2
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|17+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(Burslu)
|SAY
|30+0
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)
|SAY
|15+0
15+0
15+0
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|15+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
50+2
60+2
|9
7
13
38
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|61
62
62
62
|Dolmadı
274.000
254.308
221.000
|Dolmadı
292,24139
274,19901
271,15629
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
25+1
60+2
65+2
|3
7
8
54
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
—
—
—
|17
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|7
44
62
62
|Dolmadı
—
294.397
259.000
|Dolmadı
—
262,10488
258,64150
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
60+2
32+1
|—
6
4
31
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|15+1
20+1
20+1
20+1
|—
—
2
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
—
—
—
|69
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1
60+2
80+2
85+3
|1
16
39
88
|Dolmadı
—
Dolmadı
292.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
249,80717
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
25+1
60+2
70+2
|—
6
7
46
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|33+0
27+0
40+0
45+0
|10
27
12
32
|Dolmadı
275.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
291,72061
Dolmadı
Dolmadı
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
25+1
40+1
60+2
|3
3
4
19
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|33+0
39+0
19+0
27+0
|27
21
—
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1
50+2
50+2
50+2
|2
14
44
52
|Dolmadı
—
Dolmadı
261.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
258,17979
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|10
15
15
15
|Dolmadı
289.000
292.100
286.000
|Dolmadı
286,92972
262,74629
251,26051
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|23
62
62
62
|Dolmadı
283.000
266.317
228.000
|Dolmadı
289,10613
270,35337
268,34244
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
56+2
56+2
56+2
|29
58
58
58
|Dolmadı
277.000
260.158
225.000
|Dolmadı
291,22304
272,29128
269,59273
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|7
9
13
15
|Dolmadı
—
Dolmadı
292.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
249,87746
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
80+2
85+3
|9
16
26
88
|Dolmadı
—
Dolmadı
296.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
248,81662
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
90+3
100+3
110+3
|29
93
103
113
|Dolmadı
284.000
277.724
244.000
|Dolmadı
288,51807
266,86925
263,28752
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
—
—
|5
11
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|21
62
62
62
|Dolmadı
298.000
281.113
245.000
|Dolmadı
283,63929
265,85392
262,76884
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
25+1
30+1
60+2
|5
3
3
13
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
25+0
45+0
36+0
|14
8
19
36
|Dolmadı
—
Dolmadı
275.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
254,05886
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
1+0
|—
—
—
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
259.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
258,55446
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|14
69
62
62
|Dolmadı
—
285.950
247.000
|Dolmadı
—
264,46779
262,14081
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
25+1
25+1
50+2
|6
4
13
12
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
1+0
|1
—
—
1
|Dolmadı
—
Dolmadı
298.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
248,41165
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
100+3
90+3
100+3
|15
84
93
103
|Dolmadı
—
287.050
254.000
|Dolmadı
—
264,15970
260,05141