Haberler Yaşam Haberleri Makine mühendisliği taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: Makine mühendisliği taban puanları 2022
Giriş Tarihi: 18.7.2022 13:18 Son Güncelleme: 18.7.2022 13:38

Makine mühendisliği taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: Makine mühendisliği taban puanları 2022

Makine mühendisliği taban puanları, YKS sonuçlarının ardından binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzunu yayınlanmasıyla birlikte Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanları ön bilgi veriyor. Makine mühendisliği taban puanları ise bu noktada merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından sonuçları duyurulan YKS sonrası İşletme taban puanları ve kontenjanları şekilleniyor. Peki Makine mühendisliği taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? Makine mühendisliği taban puanları 2022

Makine mühendisliği taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: Makine mühendisliği taban puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Makine mühendisliği taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Sayısal alanından tercihlerini yapacak olan adaylar 'Makine mühendisliği taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Makine mühendisliği puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? Makine mühendisliği puanları 2022

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih maratonunda, geçtiğimiz yıllara ilişkin Makine mühendisliği taban puanları ile başarı sıralamaları, öğrenciler için rehberlik edecek.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Geçen senenin ÖSYM ile açıklanan YKS tercih kılavuzuna göre Makine mühendisliği fakültesi taban ve tavan puanları şöyle:

Makine Mühendisliği 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 20+0


 20


 221.745


 273,19770
—-
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 10+0


Dolmadı


 Dolmadı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 13+0
12+0
9+0
8+0		 13
12
9
8		 1.420
2.100
1.021
1.180		 499,97137
533,23960
530,98301
528,01002
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
70+2
70+2
65+2		 82
72
72
67		 2.737
2.730
1.831
1.580		 487,14428
530,40529
524,25913
524,33072
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 27+0
27+0
27+0
30+0		 27
27
27
30		 3.594
3.790
2.811
2.980		 480,65509
526,24235
517,81888
514,27553
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 190+5
190+5
190+5
190+5		 195
195
195
195		 6.984
6.860
5.435
5.120		 464,88587
517,03220
505,67303
503,22883
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 12+0
12+0
10+0
10+0		 12
12
10
10		 8.337
9.280
6.655
6.570		 460,29142
511,46779
501,12996
497,41006
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 11+0
29+0
13+0
12+0		 11
29
13
12		 10.232
23.400
16.519
11.700		 454,59192
488,56579
475,18887
480,40083
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 13.118
17.900
6.845
9.390		 447,29476
496,45204
500,43020
487,46567
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 26+0
26+0
26+0
20+0		 26
26
26
20		 13.895
14.100
15.186
10.600		 445,61373
502,48996
478,06614
483,79407

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 16.356
15.400
12.514
11.600		 440,40845
500,38437
484,30490
480,61659
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği
(Almanca)		 SAY 50+2
50+2
45+2
40+1		 52
52
47
41		 24.672
27.900
34.014
40.300		 425,86377
482,41283
443,86373
419,43437
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 29.512
27.900
28.520
29.400		 418,40421
482,41941
452,88788
439,55203
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 42+0
42+0
42+0
45+0		 42
42
42
45		 31.573
30.200
40.540
36.400		 415,49586
479,45958
433,57010
426,26689
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 33+0
33+0
25+0
35+0		 33
33
25
35		 40.096
37.300
39.354
40.100		 404,14648
470,48959
435,37088
419,74660
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 210+6
210+6
210+6
220+6		 216
216
216
226		 40.592
37.200
34.407
31.200		 403,56465
470,55637
443,14916
436,04610
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
6+0
3+0
3+0		 6
6
3
3		 45.158
38.600
40.250
34.500		 398,07235
468,85636
433,98135
429,84185
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 47.491
41.100
37.773
34.600		 395,29426
465,79039
437,81912
429,56184
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 50.538
45.100
40.108
37.300		 391,62041
460,89836
434,19756
424,69345
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 14+0
14+0
9+0
9+0		 14
14
9
9		 50.541
45.600
39.905
39.100		 391,61675
460,30664
434,49978
421,47078
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
72
62		 51.172
44.500
39.563
35.500		 390,85922
461,67950
435,04718
427,88087
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 53.336
48.300
45.819
47.500		 388,34533
457,13129
425,83694
407,33975
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
4+0
4+0		 5
5
4
4		 57.819
47.900
42.945
42.800		 383,40136
457,60476
430,05294
414,98346
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
7+0
4+0
4+0		 9
7
4
4		 58.696
51.400
44.257
37.500		 382,40062
453,55254
428,16466
424,29034
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
5+0
5+0
5+0		 7
5
5
5		 59.336
52.400
40.654
35.100		 381,68606
452,38006
433,39267
428,56193
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 64.081
60.300
54.185
50.000		 376,71418
443,36661
413,90942
403,46993
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 64.477
59.400
52.488
47.100		 376,28318
444,38825
416,29693
407,98429
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 56+2
56+2
53+2
53+2		 58
58
55
55		 65.882
62.000
57.710
51.800		 374,81651
441,40875
409,23835
400,57800
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği
(Almanca)		 SAY 10+0
10+0
5+1
 10
10
6
 66.183
49.200
48.955
 374,47803
456,12425
421,26602
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0

 10
10

 66.813
68.400

 373,84031
434,13900
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
4+0
3+0
4+0		 5
4
3
4		 69.374
57.600
55.749
56.300		 371,27535
446,44822
411,81374
393,87238
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0
10+0
5+0
4+0		 4
10
5
4		 70.160
70.500
60.309
64.300		 370,44304
431,68039
405,75848
382,45393
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 8+0
8+0
6+0
7+0		 8
8
6
7		 72.850
66.300
47.955
48.200		 367,80555
436,43374
422,77028
406,19009
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 72.858
69.100
63.957
56.300		 367,79700
433,28603
400,96487
393,83997
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 73.749
66.100
57.169
50.100		 366,90204
436,72502
409,96050
403,22888
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 77.537
70.500
62.611
56.100		 363,23465
431,60986
402,67658
394,11437
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
105+3		 93
93
93
108		 77.945
68.100
61.215
55.200		 362,81766
434,48057
404,51675
395,47115
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
6+0
5+0
5+0		 7
6
5
5		 78.852
72.100
57.754
57.600		 361,95945
429,84918
409,16876
391,88583
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 35+0
35+0
35+0
30+0		 35
35
35
30		 81.533
87.300
101.826
78.900		 359,34922
412,89578
358,71831
364,27756
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0


 3


 85.715


 355,51008
—-
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0


 5


 88.283


 353,25138
—-
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
105+3		 103
103
103
108		 88.932
79.400
72.440
63.500		 352,64845
421,50776
390,41438
383,57179
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
15+0
3+0
4+0		 6
15
3
4		 90.601
96.800
76.369
79.300		 351,13254
402,89744
385,69177
363,77165
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
7+0
5+0
5+0		 5
7
5
5		 90.796
94.700
85.603
86.700		 350,96894
405,10773
375,17076
355,46934
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 91.910
80.800
74.146
67.700		 349,99798
420,02966
388,38693
378,05402
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 91.940
85.200
65.932
64.900		 349,97780
415,20962
398,37953
381,68058
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 35+0
35+0
25+0
 35
35
25
 94.766
85.400
88.950
 347,56305
414,98574
371,63190
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
11+0
6+0
6+0		 6
11
6
6		 97.965
103.000
83.393
66.500		 344,91165
395,70257
377,66588
379,63559
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 39+0
39+0
39+0
37+0		 39
39
39
37		 98.801
108.000
115.559
104.000		 344,20026
391,55153
346,40056
337,87695
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0
6+0
3+0
3+0		 4
6
3
3		 99.310
113.000
93.172
93.400		 343,77587
386,76874
367,16466
348,45750
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 62+0
37+0
49+0
46+0		 62
37
49
46		 99.314
73.000
127.278
86.200		 343,77366
428,82411
337,09874
356,11664
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0
9+0
5+0
5+0		 4
9
5
5		 100.578
102.000
89.851
82.100		 342,71077
397,39255
370,69501
360,57111
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 4+0
5+0

 4
5

 104.588
116.000

 339,36049
383,37776
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 105.375
93.800
83.954
76.400		 338,73006
406,01265
377,02645
367,16275
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 110+3
110+3
120+3
120+3		 113
113
123
123		 111.064
98.300
96.192
81.300		 334,15279
401,31457
364,26649
361,43721
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0
6+0
4+0
6+0		 3
6
4
6		 111.787
117.000
95.616
96.500		 333,56506
383,26301
364,81274
345,46434
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 90+3
90+3
90+3
105+3		 93
93
93
108		 111.866
92.300
81.865
75.500		 333,50635
407,64702
379,41410
368,18479
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0
7+0
5+0
5+0		 4
7
5
5		 112.184
109.000
92.723
76.800		 333,25951
389,81252
367,62026
366,74448
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 112.212
95.200
86.858
73.900		 333,23904
404,63391
373,76529
370,19793
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 9+0
9+0

 9
9

 120.588
122.000

 327,00786
378,41527
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0
4+0
3+0
3+0		 3
4
3
3		 124.206
135.000
112.776
123.000		 324,40031
367,60934
348,83199
322,31274
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 125.835
110.000
105.318
91.600		 323,26987
389,57363
355,51274
350,31624
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 127.140
110.000
103.778
90.300		 322,33639
389,49959
356,89018
351,64459
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 12+0
12+0
5+0
3+0		 12
12
5
3		 130.319
132.000
109.401
98.000		 320,16648
369,85554
351,78123
344,00620
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 100+3
90+3
80+2
80+2		 103
93
82
82		 130.336
107.000
102.981
91.500		 320,15556
392,43604
357,60600
350,38028
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
110+3
110+3
120+3		 103
113
113
123		 134.188
119.000
118.775
103.000		 317,55458
381,48062
343,72066
339,07725
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 138.373
118.000
116.657
102.000		 314,80660
382,08855
345,46453
340,08061
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
65+2
60+2		 72
72
67
62		 149.059
130.000
133.352
123.000		 308,24059
371,73491
332,53961
322,63345
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 150.248
98.600
77.021
52.300		 307,53280
401,03082
384,98451
399,82740
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
110+3
110+3
120+3		 103
113
113
123		 150.789
134.000
137.170
126.000		 307,21637
368,36856
329,81668
320,34733
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
13+1
13+1		 15
15
14
14		 165.622
155.000
167.608
155.000		 298,85940
352,31207
310,93161
301,38651
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 165.816
151.000
146.867
132.000		 298,75593
355,24667
323,35846
316,25851
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0


 15


 168.049


 297,62428
—-
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0
3+0
2+0
8+0		 10
3
2
8		 170.241
138.000
120.734
136.000		 296,41772
365,10114
342,10910
313,21813
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 90+3
100+3
110+3
120+3		 93
103
113
123		 171.665
148.000
149.732
134.000		 295,71445
357,67185
321,46944
314,41126
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 171.881
155.000
150.246
139.000		 295,62215
352,31281
321,13706
311,38002
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 175.627
162.000
162.654
144.000		 293,69244
347,24827
313,74465
307,77627
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 45+0
41+0
24+0
18+0		 45
41
24
18		 178.481
152.000
118.363
90.600		 292,27752
354,92253
344,03900
351,33383
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 180.277
160.000
158.869
143.000		 291,39966
348,81766
315,89997
308,89227
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 186.478
172.000
170.090
151.000		 288,33854
341,36264
309,57719
303,76242
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 37+0
37+0
20+0
20+0		 37
37
20
20		 192.938
234.000
268.582
287.000		 285,35596
308,21282
269,63826
251,13046
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 195.557
173.000
166.687
146.000		 284,19821
340,18855
311,45833
306,55353
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
7+0
10+0		 2
2

0		 197.569
284.000
Dolmadı
Dolmadı		 283,32400
288,75918
Dolmadı
Dolmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 203.844
184.000
184.314
159.000		 280,54182
333,63747
302,27665
299,34756
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 29+0
29+0
36+0
6+0		 29
29
26
6		 205.596
218.000
Dolmadı
80.100		 279,78671
315,92326
Dolmadı
362,85975
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 71+0
76+0
65+0
60+0		 71
76
65
60		 205.640
235.000
249.792
256.000		 279,76828
308,08678
275,69830
259,51033
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 215.227
190.000
179.266
150.000		 275,82734
330,58737
304,71013
304,58081
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 100+3
100+3
100+3
113+3		 103
103
103
116		 218.955
198.000
190.090
170.000		 274,34076
325,84564
299,51867
292,95184
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 219.262
198.000
191.511
161.000		 274,21317
326,08300
298,86780
297,77209
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 229.576
209.000
200.273
174.000		 270,15643
320,53398
294,81767
290,90532
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 230.545
213.000
203.671
174.000		 269,77866
318,50068
293,33637
291,15598
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 230.974
203.000
198.380
173.000		 269,59920
323,19666
295,70718
291,80699
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0
2+0
5+0
5+0		 5
2

0		 232.161
250.000
Dolmadı
Dolmadı		 269,18367
301,53350
Dolmadı
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 235.075
209.000
198.855
173.000		 268,05591
320,46255
295,48290
291,84184
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 27+0
23+0
14+0
 27
23
14
 239.671
247.000
264.766
 266,42004
302,68727
270,82534
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
70+2
60+2		 62
62
72
62		 242.588
230.000
226.988
210.000		 265,42122
310,43145
283,88479
275,12036
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 242.639
217.000
207.980
184.000		 265,40425
316,22611
291,49258
286,34820
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 243.394
222.000
208.742
185.000		 265,14586
313,77625
291,16607
285,81271
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
50+2
40+1		 62
62
52
41		 246.697
223.000
213.368
190.000		 263,99897
313,53888
289,27903
283,40730
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 3+0
3+0
2+0
2+0		 3
3
2
2		 247.528
217.000
187.431
173.000		 263,71083
316,27160
300,78588
291,50414
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 59+0
55+0
54+0
44+0		 59
55
46
44		 250.277
253.000
Dolmadı
196.000		 262,77696
300,52415
Dolmadı
280,79337
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 49+0
43+0
28+0
28+0		 49
43
28
28		 250.501
230.000
219.976
200.000		 262,70236
310,13551
286,62609
279,15747
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 42+0
37+0
40+0
35+0		 42
37
25
35		 250.964
260.000
Dolmadı
214.000		 262,54788
297,58665
Dolmadı
273,67385
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0
3+0
3+0
36+0		 4
3

2		 252.436
288.000
Dolmadı
Dolmadı		 262,05652
287,11257
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
80+2
80+2
90+3		 62
82
82
93		 253.947
231.000
216.039
188.000		 261,56914
309,76456
288,18163
284,59141
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 254.428
239.000
229.130
204.000		 261,40789
306,12349
283,10288
277,64655
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 261.336
241.000
239.277
 259,17590
305,53758
279,36775
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 261.963
236.000
222.374
193.000		 258,97407
307,71204
285,66277
282,32226
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 40+1
25+1
25+1
20+1		 41
26
17
21		 263.606
258.000
Dolmadı
296.000		 258,46463
298,55708
Dolmadı
248,98188
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 265.046
238.000
223.695
 258,00559
306,75671
285,13891
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 266.759
244.000
233.231
201.000		 257,48174
304,28639
281,55382
278,72471
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 269.274
257.000
249.475
 256,68750
298,59508
275,80305
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ)		 SAY 80+2
80+2
100+3
113+3		 82
82
103
116		 276.627
249.000
245.982
226.000		 254,46938
302,04613
277,04202
269,29196
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
8+0
10+0
2+0		 5
2
9
2		 277.452

Dolmadı
128.000		 254,21057

Dolmadı
319,13004
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
70+2
65+2
60+2		 82
72
67
62		 278.824
252.000
239.840
210.000		 253,79914
300,87071
279,17734
275,04713
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2


 72


 280.567


 253,28138
—-
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 286.783
266.000
248.424
217.000		 251,50348
295,37090
276,17258
272,55688
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 287.581
268.000
253.647
213.000		 251,28431
294,68327
274,42221
273,90899
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 70+2
80+2
90+3
100+3		 72
82
93
103		 294.313
266.000
252.001
220.000		 249,40346
295,22568
274,96624
271,40461
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
90+3
90+3
90+3		 82
93
93
93		 294.655
265.000
248.236
212.000		 249,31169
295,47105
276,24278
274,29422
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 296.828
260.000
244.451
202.000		 248,71891
297,48850
277,59095
278,23821
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 25+1
25+1
25+1
40+1		 1
4
2
7		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 23
62
62
52		 Dolmadı
286.000
269.628
231.000		 Dolmadı
288,03198
269,31211
267,45079
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
30+1
60+2
60+2		 3
7
15
62		 Dolmadı

Dolmadı
291.000		 Dolmadı

Dolmadı
250,25585
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 5+0
8+0

 3
1

 Dolmadı


 Dolmadı
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1


 6


 Dolmadı


 Dolmadı
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 21+0
29+0
8+0
10+0		 3
8
1
1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
80+2
90+3
100+3		 21
32
65
103		 Dolmadı

Dolmadı
276.000		 Dolmadı

Dolmadı
253,93484
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 17+0
14+0


Dolmadı


 Dolmadı
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
30+1
65+2
60+2		 4
3
12
62		 Dolmadı

Dolmadı
294.000		 Dolmadı

Dolmadı
249,45148
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
25+1
30+1
30+1		 2
5
3
4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 26+0
54+0
3+0
20+0		 5
11
1
4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 47+0
47+0
2+0
10+0		 6
33
2
2		 Dolmadı

270.820
Dolmadı		 Dolmadı

268,94246
Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
70+2
70+2
60+2		 6
9
53
62		 Dolmadı

Dolmadı
271.000		 Dolmadı

Dolmadı
255,38429
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 40+1
40+1
50+2
40+1		 8
14
33
41		 Dolmadı

Dolmadı
277.000		 Dolmadı

Dolmadı
253,69151
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
25+1
40+1
 2
4
4
 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 42
52
41
41		 Dolmadı
279.000
252.145
228.000		 Dolmadı
290,42576
274,91749
268,34323
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
2+0
1+0
2+0
1
1
2		 Dolmadı

200.933
194.000		 Dolmadı

294,51977
281,86933
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
30+1
50+2
60+2		 14
12
16
45		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 3+0
8+0

 1


 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazimağusa) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 2+0
4+0


Dolmadı


 Dolmadı
—-
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 18+0
34+0

 7
5

 Dolmadı


 Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 34+0
59+0

 29
15

 Dolmadı


 Dolmadı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 40+1
60+2
60+2
50+2		 5
41
62
52		 Dolmadı

295.689
261.000		 Dolmadı

261,75259
258,11020
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
80+2
100+3		 68
82
82
103		 Dolmadı
275.000
256.251
224.000		 Dolmadı
292,05648
273,55350
270,05382
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
20+1
50+2
60+2		 3
3
3
23		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
30+1
60+2
85+3		 9
11
15
36		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
25+1
40+1
40+1		 7
4
6
25		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
3+0
3+0
1+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 26+0
25+0

 17
14

 Dolmadı


 Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 20+0


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Çorum)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
25+1
40+1
60+2		 6
12
7
27		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 40+1
32+1
32+1
 28
33
33
 Dolmadı
285.000
281.344
 Dolmadı
288,36863
265,78572
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0


 10


 Dolmadı


 Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 40+1
60+2
70+2
70+2		 15
14
47
72		 Dolmadı

Dolmadı
279.000		 Dolmadı

Dolmadı
253,17677
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 40+1
80+2
80+2
90+3		 17
28
68
93		 Dolmadı

Dolmadı
278.000		 Dolmadı

Dolmadı
253,25678
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet) Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
2+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 10+0
17+0
4+0
10+0
2

0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 27+0
38+0

 6
13

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 39+0
30+0

 30
19

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 17+0
21+0
7+0
14+0		 2


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 17+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 30+0


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0
15+0
15+0
 2


 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 15+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
30+1
50+2
60+2		 9
7
13
38		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 61
62
62
62		 Dolmadı
274.000
254.308
221.000		 Dolmadı
292,24139
274,19901
271,15629
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
25+1
60+2
65+2		 3
7
8
54		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2


 17


 Dolmadı


 Dolmadı
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 7
44
62
62		 Dolmadı

294.397
259.000		 Dolmadı

262,10488
258,64150
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
20+1
60+2
32+1
6
4
31		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Tunceli)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 15+1
20+1
20+1
20+1

2
1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2


 69


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 30+1
60+2
80+2
85+3		 1
16
39
88		 Dolmadı

Dolmadı
292.000		 Dolmadı

Dolmadı
249,80717
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
25+1
60+2
70+2
6
7
46		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 33+0
27+0
40+0
45+0		 10
27
12
32		 Dolmadı
275.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
291,72061
Dolmadı
Dolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
25+1
40+1
60+2		 3
3
4
19		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 33+0
39+0
19+0
27+0		 27
21

4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 30+1
50+2
50+2
50+2		 2
14
44
52		 Dolmadı

Dolmadı
261.000		 Dolmadı

Dolmadı
258,17979
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (İÖ)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 10
15
15
15		 Dolmadı
289.000
292.100
286.000		 Dolmadı
286,92972
262,74629
251,26051
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 23
62
62
62		 Dolmadı
283.000
266.317
228.000		 Dolmadı
289,10613
270,35337
268,34244
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
56+2
56+2
56+2		 29
58
58
58		 Dolmadı
277.000
260.158
225.000		 Dolmadı
291,22304
272,29128
269,59273
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 7
9
13
15		 Dolmadı

Dolmadı
292.000		 Dolmadı

Dolmadı
249,87746
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 30+1
40+1
80+2
85+3		 9
16
26
88		 Dolmadı

Dolmadı
296.000		 Dolmadı

Dolmadı
248,81662
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
90+3
100+3
110+3		 29
93
103
113		 Dolmadı
284.000
277.724
244.000		 Dolmadı
288,51807
266,86925
263,28752
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 30+1
40+1

 5
11

 Dolmadı


 Dolmadı
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 21
62
62
62		 Dolmadı
298.000
281.113
245.000		 Dolmadı
283,63929
265,85392
262,76884
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
25+1
30+1
60+2		 5
3
3
13		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 25+0
25+0
45+0
36+0		 14
8
19
36		 Dolmadı

Dolmadı
275.000		 Dolmadı

Dolmadı
254,05886
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
3+0
3+0
1+0


1		 Dolmadı

Dolmadı
259.000		 Dolmadı

Dolmadı
258,55446
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 14
69
62
62		 Dolmadı

285.950
247.000		 Dolmadı

264,46779
262,14081
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
25+1
25+1
50+2		 6
4
13
12		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 3+0
3+0
3+0
1+0		 1


1		 Dolmadı

Dolmadı
298.000		 Dolmadı

Dolmadı
248,41165
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
100+3
90+3
100+3		 15
84
93
103		 Dolmadı

287.050
254.000		 Dolmadı

264,15970
260,05141
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Makine mühendisliği taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması: Makine mühendisliği taban puanları 2022
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