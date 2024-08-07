Makineden çamaşır çıkarırken akıma kapıldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makinede yıkanan çamaşırları boşalttığı esnada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti. Olay, Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Saime Topçu isimli kadın makinede yıkadığı çamaşırları boşalttığı esnada kaçak elektrik akımına kapıldı. Topçu'nun yere yığıldığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.