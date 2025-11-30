Maksut Aşkar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şef Maksut Aşkar MasterChef konuğu!

Son 6 senesini hayallerinin peşinden koşarak geçiren Maksut Aşkar, önce 2007- 2009 yılları arasında ve sonra da 2009-2012 yılları arasında iki restoranla mutfaktaki yaratıcılığını kanıtladı. Deneyimlerini, Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında paylaştı ve halen Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde dersler vererek, kendisi gibi hayallerinin peşinden koşan gençlerle paylaşıyor.

Michelin Guide 2023 İstanbul listesinde 1 yıldız alan ve Yeşil Michelin Yıldızı sahibi olan Aşkar, 2014 yılında Time Out Dergisi tarafından "Yılın En İyi Şefi", 2015 yılında ise Omnivore Paris'in 10. yıl dönümünde ise "Le Proche" ödüllerini almıştır.