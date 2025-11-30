Maksut Aşkar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şef Maksut Aşkar MasterChef konuğu!

30 Kasım Pazar akşamı TV8'de yayınlanan kritik MasterChef ceket yarışında, yarışmacılar sadece şef önlüğünü değil, aynı zamanda usta bir ismin onayını da almak için mücadele ediyor. Türk gastronomisine getirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettiren Maksut Aşkar, MasterChef mutfağına konuk olarak yarışmacılara zorlu bir tabak verecek. Mutfak sanatlarına olan tutkusuyla tanınan Maksut Aşkar kimdir sorusu şöyle yanıtlanıyor:
1976 İskenderun doğumlu olan Şef Maksut Aşkar, turizm ve otelcilik okuduğu 9 sene içinde, profesyonel bir yönetici olmak için mutfak eğitimi de aldı. Okul hayatı boyunca pek çok ünlü işletmede çalıştı. Mezun olduğunda ise çok mekanlı yiyecek içecek işletmesinde yöneticilik yaptı.
Daha sonra kendi işletmesinin yöneticiliğini yaptı. Maksut Aşkar, çalıştığı bu süre içinde lezzet tasarlama tutkusunu farklı projeler ile ifade etmeye çalıştı. Tasarladığı lezzetleri sergilerle örtüştürdü, karma sergilere dahil oldu ve solo sergiler açtı. Lezzetin tüm duyulara ifade ettiğini savundu. Bu ifade biçimi, yaptığı işlere yansıdı. Birçok önemli marka için lezzet danışmanlığı ve tasarım etkinlikler yaptı.
Son 6 senesini hayallerinin peşinden koşarak geçiren Maksut Aşkar, önce 2007- 2009 yılları arasında ve sonra da 2009-2012 yılları arasında iki restoranla mutfaktaki yaratıcılığını kanıtladı. Deneyimlerini, Boğaziçi Üniversitesi sertifika programlarında paylaştı ve halen Özyeğin Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği bölümünde dersler vererek, kendisi gibi hayallerinin peşinden koşan gençlerle paylaşıyor.
Michelin Guide 2023 İstanbul listesinde 1 yıldız alan ve Yeşil Michelin Yıldızı sahibi olan Aşkar, 2014 yılında Time Out Dergisi tarafından "Yılın En İyi Şefi", 2015 yılında ise Omnivore Paris'in 10. yıl dönümünde ise "Le Proche" ödüllerini almıştır.