Mal sahibiden kuaföre ‘tahliye et’ kurşunu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde erkek kuaförü Yunus Yiğit'in 12 yıldır kiracı olduğu dükkânı satın alan emlakçı O.K. 2 bin 500 TL olan kiraya zam yapıp 8 bin TL istedi. Yiğit de yasal düzenlemeler gereği en fazla 5 bin TL verebileceğini söyledi. O.K. kabul etmedi. Bunun üzerine taraflar arasında sorun yaşanmaya başladı. Taraflar kira zammı nedeniyle mahkemelik de oldu. O.K., Yiğit'in dükkânı tahliye etmesini istedi ve 150 bin TL teklif etti. Yiğit ise taşınmak ve yeni bir yer açmak için 300 bin TL vermesini istedi.Zaman zaman tehdit edilen Yiğit'in işyeri 25 Temmuz gecesi saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Kurşun, dükkânın camına, duvarına ve kombiye isabet etti. SABAH'a konuşan Yiğit, "Amacı burayı yüksek kira gösterip satmak. Kendisi emlakçı, alım satım yapıyor. Bunlar beni birkaç defa daha rahatsız ettiler. Tahmin ediyorum, mal sahibi bunları yönlendirdi. Sonra dükkânım kurşunlandı. Can güvenliğim yok. Dükkânda kalsaydım, kurşunlardan biri bana isabet etmiş olsa ne olacaktı?" dedi.