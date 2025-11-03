Malatya’da 116 şüphelinin bulunduğu en büyük suç örgütü davası spor salonunda yapılacak

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ortak operasyonu sonucu ortaya çıkan davada, biri çete lideri Serdal A. olmak üzere 2'si firari toplam 116 şüpheli bulunuyor ve bu şüphelilerden 56'sı tutuklu. Adliye salonlarının yetersiz kalması nedeniyle yargılamaların, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

İDDİANAMEDE YER ALAN İDDİALAR

İddianame, Serdal A. liderliğindeki ve en az 12 yıldır faaliyet yürüten bu silahlı suç örgütünün işleyişine dair detayları gözler önüne serdi. İddianamenin en çarpıcı kısmı, suç örgütünün yeni eleman temin etme yöntemi oldu. Örgütün, ildeki profesyonel futbol kulüplerinin adını kullanarak açılan veya ele geçirilen taraftar derneklerini kullandığı belirtildi. Özellikle Yeni Malatyaspor'un Derebeyleri Taraftar Derneği ve taraftar grubu kullanılmak suretiyle, yaşı 18'den küçük ve 18-25 yaş aralığındaki kişilerin silahlı suç örgütüne üye olarak temin edildiği tespit edildi. Öte yandan iddianamede, yaşı küçük çocuklara eylemlerden önce uyuşturucu verildiği ve bu kişilerin "tutuklanmayacakları veya daha az ceza alacakları" düşünülerek kendilerine zorla suç işlettirildiği ve üstlendirildiği iddiaları yer aldı.