Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da acı olay: 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 3.8.2024 10:08

Malatya'da acı olay: 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde inşaat halindeki evlerinde sulama yaparken elektrik akımına kapılan Batuhan Vahap Akbaş (16), yaşamını yitirdi.

DHA
Malatya’da acı olay: 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Aliçeri Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Vahap Akbaş, babası Ferhat Akbaş ile yeni yaptırdıkları evin betonuna su tutarken üstten geçen elektrik teline temas edince akıma kapıldı. İ

hbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Vahap Akbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da acı olay: 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA