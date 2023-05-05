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Giriş Tarihi: 5.5.2023 21:39 Son Güncelleme: 5.5.2023 22:41

Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

Malatya’da ağır hasarlı bir bina çöktü. Enkaz altında kaldığı öğrenilen bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da ağır hasarlı bina çöktü

Asrın felaketinden etkilenen iller arasında yer alan Malatya'nın Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta ağır hasarlı 4 katlı bir bina çöktü. Olayda Oktay Gücü (29) adlı bir kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Enkazda kalan genç için itfaiye ve AFAD tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bölgede inceleme yaptı.

Ağır hasarlı ve boşaltılmış binanın kendiliğinden yıkıldığını belirten Şahin, "Bina içinde 4 hurdacı kapı pervazlarını sökmeye çalışıyorlarmış. Bina yıkılmaya başlayınca 3'ü kaçıyor 1'i maalesef enkaz altında. Arkadaşlarımız çıkarmaya çalışıyorlar. Ağır hasarlı binalara her ne sebeple olursa olsun asla girilmemesi gerekiyor. Buralardan kapı pencere sökmek ya da benzeri şeyler almak için herhangi bir hamlede bulunmamak gerekiyor. Çünkü binaların yapısal bütünlüğü bozulmuş, her an yıkılabilir. En ufak bir titreşimde bu binalar yıkılabilir. Şehrimizde 35 bin civarında böyle ağır hasarlı bina var. Bu binaların yıkımı zaman alacak. Bu binalara girilirse hayati tehlike olur. Bugün burada gördüğümüz maalesef bunun bir örneği oldu. Sizin aracılığınızla yine söylüyorum lütfen ağır hasarlı binalardan uzak duralım."diye konuştu.

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Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
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