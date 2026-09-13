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Giriş Tarihi: 13.09.2026 21:54

Malatya’da bıçaklı kavga: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı!

Malatya'da 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

İHA
Malatya’da bıçaklı kavga: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı!
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Olay, Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine ara sıra gelen A.B. (21) ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.B. karın bölgesinden bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

#YEŞİLYURT #MALATYA

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Malatya’da bıçaklı kavga: 21 yaşındaki genç ağır yaralandı!
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