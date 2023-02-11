Malatya’da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1224’e çıktı

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1224'e çıktığı belirtildi.

"YARALI SAYISI 6 BİN 942"

Valiliğin güncel verilerine göre, Malatya'da an itibarıyla yıkılan bina sayısı bin 154 oldu. Ölü sayısı 1224'e çıktı, yaralı sayısı 6 bin 942 olarak açıklandı.

"52 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremde, Malatya'da 13 ilçe içerisinde Doğanşehir 205 ilçesi en çok ölüm oranı olarak kayda geçti. Öte yandan 52 bin kişiye sıcak yemek verildiği öğrenildi.