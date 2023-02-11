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Giriş Tarihi: 11.2.2023 23:00 Son Güncelleme: 11.2.2023 23:10

Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1224'e çıktı

Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1224'e çıktığı belirtildi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1224’e çıktı

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1224'e çıktığı belirtildi.

"YARALI SAYISI 6 BİN 942"

Valiliğin güncel verilerine göre, Malatya'da an itibarıyla yıkılan bina sayısı bin 154 oldu. Ölü sayısı 1224'e çıktı, yaralı sayısı 6 bin 942 olarak açıklandı.

"52 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremde, Malatya'da 13 ilçe içerisinde Doğanşehir 205 ilçesi en çok ölüm oranı olarak kayda geçti. Öte yandan 52 bin kişiye sıcak yemek verildiği öğrenildi.

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Malatya'da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1224'e çıktı
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