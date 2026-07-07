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Giriş Tarihi: 7.07.2026 22:23 Son Güncelleme: 7.07.2026 22:24

Malatya'da huzur uygulamasında 14 bin 331 kişi sorgulandı

Malatya'da huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik 3 gün boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda 14 bin 331 kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan 2 kişi yakalandı.

İHA
Malatya’da huzur uygulamasında 14 bin 331 kişi sorgulandı
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamaya 273 ekipte görevli 999 personel katıldı.

Malatya'da huzur uygulamasında 14 bin 331 kişi sorgulandı


Denetimlerde 14 bin 331 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 70 iş yeri, 58 park ve bahçe ile 26 metruk bina kontrol edildi. Uygulamalar kapsamında aranan 2 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 3 bin 554 araç kontrol edildi. Çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 128 araca cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

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Malatya'da huzur uygulamasında 14 bin 331 kişi sorgulandı
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