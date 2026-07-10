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Giriş Tarihi: 10.07.2026 03:34

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga; 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Atakan Gür (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga; 1 ölü
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Olay, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Atakan Gür ve B.Ş. ile H.C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve karşılıklı silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, sokak ortasında birbirlerine tabanca ile ateş açtı.

Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk etti. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Atakan Gür, çatışmanın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Ağır yaralı olduğu anlaşılan Gür, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gür, acil serviste doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Gür'ün cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga; 1 ölü
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