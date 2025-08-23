Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da karı koca tartışması kanlı bitti!
Giriş Tarihi: 23.8.2025 14:52 Son Güncelleme: 23.8.2025 15:09

Malatya'da D.Y. isimli kadın, dini nikahlı eşinin sanayi sitesindeki işyerine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle kadın eşi M.Ş.'yi bıçakla yaraladı.

Malatya’da karı koca tartışması kanlı bitti!

Olay, 10.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Helal Caddesi üzerinde bulunan M.Ş.'nin işyerine gelen dini nikahlı karısı D.Y. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda D.Y., bıçakla M.Ş.'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken, dini nikahlı eşini bıçaklayan D.Y.'yi ise gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

