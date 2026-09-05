Malatya’da korkunç intikam girişimi: Husumetlisinin üstüne tır süren şüpheli tutuklandı

HUSUMETİN GEÇMİŞİ 2024 YILINDAKİ CİNAYETE DAYANIYOR

İki taraf arasındaki husumetin 20 Haziran 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yaşanan cinayete dayandığı öğrenildi. İddiaya göre, tır nakliye işi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan aile fertleri arasında çıkan kavgada, cezaevinde tutuklu bulunan Reşit Kazıcı, tabancayla ateş ederek 53 yaşındaki Abdullah Kazıcı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 32 yaşındaki Piyade Üsteğmen Aydın Kazıcı'yı öldürdü.

Olayın ardından Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, cezaevinde tutuklu bulunan Reşit Kazıcı, Abdullah Kazıcı'yı öldürmekten "ağırlaştırılmış müebbet hapis", Piyade Üsteğmen Aydın Kazıcı'yı öldürmekten ise "müebbet hapis" cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, olayda tırın çarptığı Reşit Kazıcı ile 2024 yılındaki cinayet nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan Reşit Kazıcı'nın aynı kişi olmadığı öğrenildi. Cinayetin azmettiricisi olarak görülen ve cezaevinde tutuklu bulunan Reşit Kazıcı ile tırın çarpması sonucu yaralanan Reşit Kazıcı'nın isimlerinin aynı olması nedeniyle karışıklık yaşandığı belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör