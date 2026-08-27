Malatya’da korkunç olay! İki grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: Yaralılar var!

Tecde Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, E.K. ve K.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.