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Giriş Tarihi: 27.08.2026 11:16

Malatya’da korkunç olay! İki grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: Yaralılar var!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kanlı biten olayda kurşunlar adeta yağmur gibi yağdı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Malatya’da korkunç olay! İki grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: Yaralılar var!
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Tecde Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, E.K. ve K.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

DÜĞÜN SALONU OTOPARKINDA SİLAHLI KAVGA

Aynı saatlerde Yakınca Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun otoparkında da silahlı kavga yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada A.E., açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, A.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MALATYA #YEŞİLYURT

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Malatya’da korkunç olay! İki grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti: Yaralılar var!
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