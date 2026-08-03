Malatya’da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir işletmede çalışan 46 yaşındaki Amanullah Serferbay çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine kapıldı.