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Giriş Tarihi: 3.08.2026 23:53 Son Güncelleme: 4.08.2026 01:01

Malatya'da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir işletmede meydana gelen iş kazasında, pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

AA Yaşam
Malatya’da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir işletmede çalışan 46 yaşındaki Amanullah Serferbay çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine kapıldı.

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serferbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından talihsiz işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

#MALATYA #YEŞİLYURT

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Malatya'da pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
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