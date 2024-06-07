Malatya’da silahlı saldırı: 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana gelen olayda, kaldırım üzerinde bekleyen Sefa Karakuş'a (36), bir araçtan silahla peş peşe ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına ve karın bölgesine kurşunlar isabet eden Karakuş, ağır yaralandı.

Saldırganlar olayın ardından kaçarak bölgeden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemede bir adet tabanca ile cep telefonu bulunurken, hayatını kaybeden şahsın üzerinde yüklü miktarda para çıktı. Şahsın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.