Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü nedeniyle meşale yakıldı! Türk bayrağı açıldı

Muş Köy-Gel Derneği Başkanı Murat Çaldır, Malazgirt ruhu ve manevi ikliminin evrensel olduğunu söyledi. Başkan Çaldır, Malazgirt etkinliklerinin sadece 24-26 Ağustos'a sığdırılmaması gerektiğini belirterek, "bu amaçla Hasköy İlçe merkezinde vatandaşlar birlikte meşale yakarak bayrak açtıklarını açtık. Malazgirt etkinliğinin Türkiye'nin her tarafına yayılmasını arzu ediyoruz. Çünkü Malazgirt yurt savunması değil, yurt edinme hadisesidir" dedi.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 954. yılı münasebetiyle Hasköy ilçemizde bayrak açma ve meşale yakma faaliyetiyle 20 Ağustos'ta başladıklarını hatırlatan Çaldır, şunları kaydetti: "Malazgirt,1071 dünya tarihine gön veren, düzen getiren, adaleti getiren, bir savaş meydanının eseridir. Biz bunu sadece 3 güne sığdırmayıp Ağustos ayının bütün günlerine yaymaya çalıştık. Bugün Hasköy ilçemizdeyiz. Yarın farklı bir ilçe veya köyde olma ihtimalimiz yüksek. Biz ilkokulda ve ortaokulda sadece 1071 Malazgirt meydan muharebesi olarak bildirdik. Oysa ki Malazgirt meydan Muharebesi'nin dünya tarihinin değişmesine sebep bir meydan savaşın olduğunu, ümmetin İslam'ın yetkisiyle birliğiyle dünyaya meydan okuması ve Malazgirt'in savunma için değil yurt edinme için bir cihat bir savaş olduğunu öğrendik. Seddimize karşı olan minnetimizi ve muhabbetimizi bir göstergesi olarak ifade etmek istiyoruz."