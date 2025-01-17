Malezya Federal Mahkemesi heyeti Türkiye’de

Malezya Federal Mahkemesi heyeti Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Malezya Federal Mahkemesi Başkanı Tengku Maimun Binti Tuan Mat ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Abang Iskandar Bin Abang Hashim ile kendilerine eşlik eden heyeti AYM Başkanı Kadir Özkaya kabul etti. Başkan Özkaya'nın makamında gerçekleşen kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Basri Bağcı ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım da yer aldı.

İki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yaparak Malezya heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özkaya, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yargı organları arasındaki ortak faaliyetlerde de kendini gösterdiğini belirtti. İki ülke Yüksek Mahkemeleri arasında gerek Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) gerekse İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı (İDAY) kapsamındaki ilişkilere dikkat çeken Başkan Özkaya, ortak çalışmalarda etkili bir şekilde kendini gösteren iş birliğinin daha da güçleneceğine olan inancının altını çizdi.

Başkanlık makamındaki kabulün akabinde düzenlenen heyetler arası görüşmede Başkan Kadir Özkaya'ya, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Basri Bağcı ile Anayasa Mahkemesi Üyeleri Engin Yıldırım, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Selahaddin Menteş, İrfan Fidan, Kenan Yaşar, Muhterem İnce ve Ömer Çınar eşlik etti. Görüşmede Türk hukuk sisteminde anayasal denetime ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Başkan Özkaya, Türk Anayasa Mahkemesinin çalışma usul ve esasları hakkında konuk heyeti bilgilendirdi. Malezya Federal Mahkemesi Başkanı Tengku Maimun Binti Tuan Mat da Federal Mahkemenin görev ve yetkileri ile Malezya hukuk sistemi hakkında bilgiler paylaştı. Görüşmede iş birliğine ilişkin hususlarda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayda temaslarda bulunan Malezya Federal Mahkemesi Başkanı ile Malezya Temyiz Mahkemesi Başkanı'nı Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.