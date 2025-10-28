Malhun Hatun tarihte kimdir, kimin eşi? Kuruluş Osman Malhun Hatun’u oynayan Bennu Yıldırımlar kimdir, hangi projelerde yer aldı?

Malhun Hatun, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden biri olarak bilinir ve Osman Gazi'nin eşi olarak tarihe geçmiştir. Tarihi dizi Kuruluş Orhan'da ise bu güçlü karakteri canlandıran isim izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Malhun Hatun'u ekrana taşıyan Bennu Yıldırımlar kimdir, hangi projelerde rol aldı? İşte Bennu Yıldırımlar'ın hayatı, oyunculuk kariyeri ve yer aldığı projelere dair detaylar…