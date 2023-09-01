Cemevi Derneği Başkanı’ndan CHP’li Ali Kılıç’a sert tepki: Bizi yıldıramaz

Maltepe Cemevi, Gülsuyu Mahallesi Adatepe Caddesi üzerinde 1991 yılından itibaren küçük bir alanda faaliyet gösteriyordu. O dönem ANAP'lı belediye başkanı Bahtiyar Uyanık, küçük cemevinin bulunduğu alanı Alevilere tahsis etti. Arazisinin bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kısmı ise Maltepe Belediyesi'ne ait olan alan AK Partili Belediye Başkanı Fikri Köse'nin desteğiyle parsel birleştirilmesi yapılarak 7 dönüm arazi haline getirildi ve cemevine yeniden tahsis edildi. Burada inşaata başlayan cemevi yönetimi yeni cemevinin kaba inşaatını bitirdi.

BANKA HESAPLARINA BLOKE KOYDURDU

2014 yılında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilk zamanlar kaba inşaatı tamamlanan cemevinin iç kısımlarını kendisi yapmak istediğini söylese de 2016 yılında yasal düzenlemeler gereği her yıl belediye meclisi kararıyla uzatılması gereken tahsisatı yenilemedi. 2019 yılında Maltepe Cemevi'ni önce işgalci diyerek kaymakamlığa buradan netice alamayınca da işgalci diyerek mahkemeye başvurdu. Maltepe Belediyesi'nin başvurusu üzerine mahkeme tapu kayıtlarını baz alarak cemevini işgalci gördü ve 1 milyon 800 bin TL para cezası kesti. Ceza yasal faiziyle 2 milyon 600 bin TL oldu. Yargı süreci devam ederken ve istinaf mahkemesi cemevini hakkı bulurken Maltepe Belediyesi, cemevinin hesaplarına bloke koydurdu.

CEMEVİ DERNEĞİ BAŞKANI YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşananlarla ilgili olarak Maltepe Cemevi Derneği Başkanı Aydın Özdemir, açıklamalarda bulundu. Aydın Özdemir, "Burasının 1991 yılına dayanan bir tarihçesi var. Şuan bahçe olarak kullandığımız alanda küçük bir cemevimiz mevcuttu. Biz orada hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Dönemin belediye başkanları bizlere sürekli desteklerde bulunuyordu. İlk olarak ANAP'lı belediye başkanı Bahtiyar Uyanık, burayı Alevilere tahsis etti. Daha sonra 2004 yılında AK Partili Fikri köse döneminde çeşitli desteklerde bulundu. Bu arazi hem Büyükşehir Belediyesine hem de Maltepe Belediyesi'ne ait parsellerden oluşuyordu. Bu arazilerde Fikri Köse'nin yardımlarıyla parsel birleştirilmesi yapılarak 7 dönümlük arazi bizlere kazandırıldı. Ayrıca Fikri Köse, 2008 yılında buranın temelini atmamıza yardımcı oldu. 2014 yılına kadar belediye başkanı Mustafa Zengin döneminde de yardımlar aldı. Kaba inşaatı neredeyse bitirildi" dedi.

ÖNCE DESTEK VERECEĞİM DEDİ SONRA İŞGALCİ DİYE DAVA AÇTI

Ali Kılıç'ın önce destek vereceğini söyleyip sonra cemevini ve Alevileri işgalci gördüğünü söyleyen Aydın Özdemir, "Ali Kılıç'ın geldiği 2014 yılında kendisi seçim vaadi olarak cemevinin bitirileceğini söylüyordu. 2016 yılında Ali Kılıç dönemin cemevi yönetimiyle bir toplantı yaptı. Toplantıda cemevinin içini yapıp bizlere teslim etme sözü verdi. Biz de geçici olarak başka yere gittik. 1 yıl içinde yapımını söz veren Ali Kılıç, 1.5 yıldan fazla zamanda mali durumları öne sürdü. 2019 yılında ise kendisinin Alevilik ile ilgili bir vakıf kurduğunu öğrendik. Burayı onlara vereceğini söylemeye başladı. Sonrasında toplantı taleplerimizi karşılıksız bıraktı. 2019 yılında geçici olarak taşındığımız yerden buraya geri geldik. 2019 yerel seçimlerinden hemen sonra Ali Kılıç mazbatasını alınca bizi işgalci diyerek Maltepe Kaymakamlığı'na şikâyet etti. Kendisi 2016 yılında cemevinin içini ben yapayım diyen Ali Kılıç, 2019 yılında seçimden sonra mazbatasını aldıktan sonra bizi işgalci konumuna soktu. Dönemin kaymakamı buranın durumunu tespit için birini görevlendirdi. O görevliler de buranın cemevi olduğu yönünde tutanak tutup Ali Kılıç'ın bizi işgalcilikle suçlayan taleplerini ret ettiler. Bunun üzerine Ali Kılıç mahkemeye giderek bize işgal davası açtı. Arazi belediyenin olduğu için mahkeme tabu kayıtlarını baz alarak bizi işgalci gördü ve 1 milyon 8 bin TL para cezası verdi. Bu tutar faiziyle beraber 2 milyon 6 bin TL'ye çıktı. Geçen hafta itibariyle de hesaplarımıza bloke konuldu. Bu arada mahkeme devam ediyor. 2019 Haziran 2023 tarihinde de bir dilekçe daha verildiğini öğrendik. Belki de ilerleyen zamanlarda fiziki haciz olacak" diye konuştu.

2016 YILINDA ARAZİNİN TAHSİSATINI KALDIRMIŞ

Özdemir, "Biz ibadet hanemizi kimseye teslim etmeyeceğiz. Bizler, Maltepeli Aleviler, Ali Kılıç yokken de buradaydık. Ali Kılıç gittiğinde de burada olmaya devam edeceğiz. Ali Kılıç, bizi yıldırmak istiyor. Belediye meclisinde geçerek tahsisat yapılıyor ancak belediye sadece 1 yıllık tahsisat yapabiliyor. Her sene yenilenmesi gerekiyor. Ali Kılıç, 2016 yılının kasım ayında bu tahsisata son verdi. Daha sonra hiç tahsisat yapmadı. Buranın içini yapayım dediği sözlerini tutmadı. Bizlere işgal davası açtı. Dava istinafta bizi haklı gördü. Bu esnada maliye bu kararı nasıl uyguladı. Mahkeme süreci devam ediyor. Bir belediye başkanı bir dini kurumla neden uğraşır bilmiyoruz. Ben 44 yıldır buradayım. Benden önce de burada hizmetleri sürdürdüler. Biz cemevimizi belediyeye ve onun kurduğu vakfa teslim etmeyeceğiz. Garip ötesi bir durum" açıklamasında bulundu.