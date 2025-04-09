Maltepe Huzurevi yangınına jet soruşturma: Bilirkişi heyeti yangının sebebini araştırıyor

Maltepe'deki 3 katlı huzurevi binasının birinci katında sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 24 huzurevi sakini ise hastaneye kaldırıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Huzurevinde çıkan yangınla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık yaptığı basın açıklamasında olayla ilgili ivedilikle soruşturma başlatıldığını duyurdu.