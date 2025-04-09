Haberler Yaşam Haberleri Maltepe Huzurevi yangınına jet soruşturma: Bilirkişi heyeti yangının sebebini araştırıyor
Giriş Tarihi: 9.4.2025 11:53 Son Güncelleme: 9.4.2025 12:00

Maltepe Huzurevi yangınına jet soruşturma: Bilirkişi heyeti yangının sebebini araştırıyor

Maltepe’de bulunan huzurevinin birinci katında çıkan yangınla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Dumandan etkilenen 24 kişinin hastaneye kaldırıldığı yangına ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Başsavcılık, iş güvenliği uzmanı, elektrik mühendisi ve itfaiye personelinden bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştırdığını, ayrıca şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların da devam ettiği açıklandı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Maltepe Huzurevi yangınına jet soruşturma: Bilirkişi heyeti yangının sebebini araştırıyor

Maltepe'deki 3 katlı huzurevi binasının birinci katında sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 24 huzurevi sakini ise hastaneye kaldırıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Huzurevinde çıkan yangınla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık yaptığı basın açıklamasında olayla ilgili ivedilikle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yürütülen soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı, elektrik mühendisi ve itfaiye personelinden oluşan, konusunda uzman bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar yaptığı, ayrıca şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların da devam ettiği açıklandı.

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Maltepe Huzurevi yangınına jet soruşturma: Bilirkişi heyeti yangının sebebini araştırıyor
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