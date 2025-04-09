Maltepe Huzurevi yangınına jet soruşturma: Bilirkişi heyeti yangının sebebini araştırıyor

Yürütülen soruşturma kapsamında iş güvenliği uzmanı, elektrik mühendisi ve itfaiye personelinden oluşan, konusunda uzman bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar yaptığı, ayrıca şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların da devam ettiği açıklandı.