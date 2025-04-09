Maltepe Huzurevi’nde yangın; dumandan etkilenen 24 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 05.00 sıralarında Zümrütevler Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında çıktı. Huzurevinin bir odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada huzurevi sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 24 huzurevi sakini ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Maltepe Huzurevi'nde sabah saatlerinde çıkan yangının, kurum sakinlerinin kaldığı bir odada çıktığı saptanmıştır. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiye raporunun ardından belirlenecektir. Öte yandan yangın nedeniyle 24 vatandaşımız çevredeki hastanelerde tedavi altına alınmıştır." denildi.

Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olup duman tahliyesi çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında huzurevinde 90 kişi bulunmakta olup dumandan etkilenen 17 kişi, 112 ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yangın sırasında binadan tahliye edilen diğer huzurevi sakinleri ise kurumun çok amaçlı salonuna yerleştirilmiştir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecektir" ifadeleri yer aldı.