Maltepe’de bekçinin ölümüne neden olan sürücünün yargılandığı davada mütalaa açıklandı

İstanbul Maltepe'de 31 Ocak 2026 tarihinde saat 04.50 sıralarında Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Cihan Bulut, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı. Kazanın ardından sürücü, taksiye binerek kaçarken, araçta bulunan diğer 3 kişi olay yerinde kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından ifadeleri alınan 3 kişi, Cihan Bulut ile birlikte alkol aldıklarını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 7 suç kaydı bulunan şüpheliyi 12 saat sonra gözaltına aldı. Yapılan idrar testinde şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Cihan Bulut, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cihan Bulut'un yargılanmasına Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, sanık Cihan Bulut tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, ölen Mustafa Karamehmetoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.