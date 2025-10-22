Maltepe'de dehşet kameraya böyle yansıdı: Arabayla ezerek öldürdü!

Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saat 02.40 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, araç sürücüsü Batuhan E. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Baran İ.'nin (27) üzerine aracını kasıtlı olarak sürdü. Baran İ.'ye hızla çarparak sürükleyen sürücü, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç ise hayatını kaybetti.