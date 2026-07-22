Maltepe’de kadına şiddet iddiası mahalleliyi sokağa döktü: Balkondaki adama taş fırlattılar

Olay, İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadına şiddet uygulandığı öne sürülen bir evden yükselen kadının çığlıklarını duyan mahalleli binanın önünde toplandı.
BALKONDAKİ ADAMA TAŞ YAĞDIRDILAR
Balkona çıkan kişiye tepki gösterilirken, kalabalıktan biri elindeki taşı balkona doğru attı. Bina önünde yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde, balkona çıkan kişiye vatandaşların tepki gösterdiği ve taş atıldığı anlar yer aldı.
Maltepe'de bir daireden yükselen kadın çığlığı üzerine mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı | Video