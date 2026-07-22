Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de kadına şiddet iddiası mahalleliyi sokağa döktü: Balkondaki adama taş fırlattılar
Giriş Tarihi: 22.07.2026 16:33 Son Güncelleme: 22.07.2026 16:36

Maltepe’de kadına şiddet iddiası mahalleliyi sokağa döktü: Balkondaki adama taş fırlattılar

Maltepe'de bir evden yükselen çığlıklar üzerine kadına şiddet uygulandığını öne süren mahalleli binanın önünde toplandı. Balkona çıkan kişiye tepki gösteren kalabalıktan bir kişi ise taş fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Maltepe’de kadına şiddet iddiası mahalleliyi sokağa döktü: Balkondaki adama taş fırlattılar
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Olay, İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadına şiddet uygulandığı öne sürülen bir evden yükselen kadının çığlıklarını duyan mahalleli binanın önünde toplandı.

BALKONDAKİ ADAMA TAŞ YAĞDIRDILAR

Balkona çıkan kişiye tepki gösterilirken, kalabalıktan biri elindeki taşı balkona doğru attı. Bina önünde yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, balkona çıkan kişiye vatandaşların tepki gösterdiği ve taş atıldığı anlar yer aldı.

Maltepe'de bir daireden yükselen kadın çığlığı üzerine mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALTEPE

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Maltepe’de kadına şiddet iddiası mahalleliyi sokağa döktü: Balkondaki adama taş fırlattılar
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