Maltepe’de kaldırım ve istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde yağmurun etkisiyle kaldırım ve istinat duvarı park halindeki üç otomobilin üzerine çöktü. Olay, Maltepe Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki kaldırım, yolun alt tarafında bulunan 6 katlı bir binanın istinat duvarıyla birlikte park halindeki üç otomobilin üzerine çöktü.

Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olayda üç otomobil, çöken duvarın altında kalarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri çevrede önlem aldı. Öte yandan duvarın çökmesi güvenlik kamerasına yansıdı.