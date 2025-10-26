Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de minibüs yaşlı kadına çarptı: Kaza anı kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 26.10.2025 16:52 Son Güncelleme: 26.10.2025 16:53

Maltepe’de minibüs yaşlı kadına çarptı: Kaza anı kameraya yansıdı!

Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına minibüs çarptı. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

DHA Yaşam
Maltepe’de minibüs yaşlı kadına çarptı: Kaza anı kameraya yansıdı!

Korkutan kaza, saat 13.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan B. idaresindeki minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yazıcı'ya (76) çarptı.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan Yazıcı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Minibüs şoförü Gökhan B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Emine Yazıcı'ya minibüsün çarptığı anlar yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Maltepe’de minibüs yaşlı kadına çarptı: Kaza anı kameraya yansıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz