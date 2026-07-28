Manavgat 5 yılda yeşile büründü

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden 5 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bin 284 konut ve 600 ahır olmak üzere bin 884 bağımsız bölüm inşa edip sahiplerine teslim edilirken, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise yanan yaklaşık 60 bin hektarlık alan tekrar yeşillendi. Dünyaya örnek çalışma bölge insanını takdirini kazandı. Bölgede zarar gören alanların kısa ayağa kaldırıldığını belirten Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Yangına dirençli türler ile birlikte 5.1 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Bunun iki katı kadar da doğada oluşan fidanlarımız var. Böylece yangından zarar gören 60 bin hektar alanın tamamı tekrar yeşerdi. Ekiplerin ilmek ilmek çalışması ile bugüne gelindi. Yangının izleri tamamen silindi." diyerek 5 yılda yapılan çalışmanın gurur verici olduğunu kaydetti.

EVLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve günler süren yangının verdiği zararın ardından Antalya'ya bin 284 konut ve 600 ahır olmak üzere bin 884 bağımsız bölüm inşa edip sahiplerine teslim ettiklerini kaydetti. Bakanlık ayrıca Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere 265 konut bağımsız bölüm inşa edilip afetzedelere verildiğini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör