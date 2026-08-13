Manavgat Irmağı’ndaki adacıkta genç kadın mahsur kaldı: Kendisini kurtaran ekiplerden özür diledi

ADACIKTA MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI
Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesiyle B.G., mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından botla adacıktan alınan kadın, kıyıya getirildi.
"ÇOK ÖZÜR DİLERİM, BÖYLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Güvenli alana çıkarılan B.G., jandarma ve itfaiye ekiplerine defalarca "Çok özür dilerim, böyle olduğunu bilmiyordum" dedi. Sarılar Jandarma Karakolu'na götürülen B.G. hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.