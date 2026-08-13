Manavgat Irmağı’ndaki adacıkta genç kadın mahsur kaldı: Kendisini kurtaran ekiplerden özür diledi

"ÇOK ÖZÜR DİLERİM, BÖYLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Güvenli alana çıkarılan B.G., jandarma ve itfaiye ekiplerine defalarca "Çok özür dilerim, böyle olduğunu bilmiyordum" dedi. Sarılar Jandarma Karakolu'na götürülen B.G. hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör