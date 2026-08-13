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Giriş Tarihi: 13.08.2026 09:40

Manavgat Irmağı'ndaki adacıkta genç kadın mahsur kaldı: Kendisini kurtaran ekiplerden özür diledi

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükselince adacıkta mahsur kalan B.G., itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. B.G., ekiplere "Çok özür dilerim, böyle olduğunu bilmiyordum" dedi.

DHA Yaşam
Manavgat Irmağı’ndaki adacıkta genç kadın mahsur kaldı: Kendisini kurtaran ekiplerden özür diledi
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Antalya Manavgat'ta dün akşam saatlerinde şelaleyi gezmeye giden B.G., Manavgat Irmağı'nda bulunan ve su seviyesinin az olduğu zaman ortaya çıkan adacığa yürüyerek geçti.

ADACIKTA MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesiyle B.G., mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından botla adacıktan alınan kadın, kıyıya getirildi.

"ÇOK ÖZÜR DİLERİM, BÖYLE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Güvenli alana çıkarılan B.G., jandarma ve itfaiye ekiplerine defalarca "Çok özür dilerim, böyle olduğunu bilmiyordum" dedi. Sarılar Jandarma Karakolu'na götürülen B.G. hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

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Manavgat Irmağı'ndaki adacıkta genç kadın mahsur kaldı: Kendisini kurtaran ekiplerden özür diledi
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