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Giriş Tarihi: 15.08.2026 15:09

Manavgat'ta acı olay: Çalıştığı çöp kamyonunu altında ezilerek can verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediye temizlik görevlisi Yaşar Vural (49), çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Manavgat’ta acı olay: Çalıştığı çöp kamyonunu altında ezilerek can verdi
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Üzücü olay, sabah saatlerinde Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Çarıklı Parkı yanında meydana geldi. Çöp konteynerini boşaltmak üzere geri manevra yapan S.A.'nın kullandığı Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 07 LFP 46 çöp kamyonu, aynı araçta görev yapan Yaşar Vural'a çarptı. Kanlar içinde yere yığıldı, Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Yaşar Vural'ın çöp kamyonunun arka tekerinin üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaşar Vural'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çöp kamyonunun şoförü S.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

#ANTALYA #MANAVGAT

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Manavgat'ta acı olay: Çalıştığı çöp kamyonunu altında ezilerek can verdi
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