Manavgat’ta boş arazide erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orhan Günel'in (59) cesedi boş arazide bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orhan Günel'in (59) cesedi boş arazide bulundu. Vatandaşlar sabah saatlerinde Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Side Stadyumunun yakınlarındaki boş arazide erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde erkek cesedinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekibi yaptığı çalışmada cesedin Orhan Günel'e ait olduğunu belirledi. İncelemenin ardından Günel'in cesedi kesin ölüm nedeni anlaşılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

