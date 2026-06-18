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Giriş Tarihi: 18.06.2026 13:03

Manavgat’ta klor felaketi! Otelde sızan gazdan 25 kişi etkilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde bulunan bir otelde yaşanan klor boşaltımı yaptığı sırada etrafa yayılan gaz korku saçtı. Gaz sızıntısından etkilenen, aralarında turist ve otel çalışanlarının da bulunduğu 25 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Manavgat’ta klor felaketi! Otelde sızan gazdan 25 kişi etkilendi
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Olay, öğle saatlerinde Kızılağaç Mahallesi Turizm Bölgesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin teknik bölümünde görevli bir çalışanın klor boşaltımı yaptığı sırada etrafa yayılan gazdan bazı otel çalışanları ile otelde konaklayan turistler etkilendi.

SIZAN GAZDAN 25 KİŞİ ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Klor gazından etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yaklaşık 25 kişi tedbir amaçlı ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçedeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan kontroller ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

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Manavgat’ta klor felaketi! Otelde sızan gazdan 25 kişi etkilendi
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