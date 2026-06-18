Manavgat’ta klor felaketi! Otelde sızan gazdan 25 kişi etkilendi

SIZAN GAZDAN 25 KİŞİ ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Klor gazından etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yaklaşık 25 kişi tedbir amaçlı ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçedeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan kontroller ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör