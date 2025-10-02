Manavgat’ta sürücü motosikletiyle virajı alamadı: Ormanlık alana sürüklendi!

Korkutan kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet S.Y.'nin kullandığı 02 AFP 974 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yolun sağındaki ormanlık alana girdi.
2 KİŞİ YARALANDI
Yaklaşık 30 metre ilerleyen motosiklet çam ağacına çarparak durabildi. Kazada motosikletli Muhammed S.Y. ile yolcu koltuğundaki Ethem G. T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.