Haberler Yaşam Haberleri Manavgat'ta sürücü motosikletiyle virajı alamadı: Ormanlık alana sürüklendi!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 10:18

Manavgat'ta sürücü motosikletiyle virajı alamadı: Ormanlık alana sürüklendi!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, motosikletli 2 kişi virajda yoldan çıkarak ormanlık alana sürüklendi. Ağaca çarparak durabilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Manavgat’ta sürücü motosikletiyle virajı alamadı: Ormanlık alana sürüklendi!

Korkutan kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet S.Y.'nin kullandığı 02 AFP 974 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yolun sağındaki ormanlık alana girdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 30 metre ilerleyen motosiklet çam ağacına çarparak durabildi. Kazada motosikletli Muhammed S.Y. ile yolcu koltuğundaki Ethem G. T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manavgat'ta sürücü motosikletiyle virajı alamadı: Ormanlık alana sürüklendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz