Mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vurmuştu: Emekli polise şok ceza!

'BAĞIŞLA BİZİ DİYE YALVARDIM'



Müşteri olarak gelen Erol'un, tezgah üzerinde dizili olan mandalinaları almaya çalıştığı sırada döktüğünü söyleyen Ömer Dönmez ise "Yere düşen meyveleri toplarken silah çekti. Tabancayı kurusıkı sandım. Silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlar göğsüme isabet etti. 30 gün hastanede yattım. Nuri de 'Yapma' diye yalvarmaya başladı. Sanık, 'Bende panik atak var' dedi. Kendisine küfür etmedim. Sopa ile de vurmadım. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Nuri Mutlu da ifadesinde şunları söyledi:

"Ömer ile sanığın arkadaş olduğunu zannediyordum. İkisinin arasında ağız dalaşı oldu. Tahta ile tezgah üzerinden atlayıp, ön tarafa geçen Ömer, yere düşen mandalinaları toplamaya başladı. Sanık silahını çıkarıp, ateş etti. Ben araya girdim, elimde bıçak yoktu. Yere düşen Ömer'e yardım ederken; arkadan benim bacaklarıma ateş etti. Diz üstü yere düştüm. 'Bağışla bizi' diye yalvardım. Etraftaki insanlara silah doğrultarak, 'Bende panik atak var' dedi. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum."



KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK



Davada karar duruşması görüldü. Mahkemede hazır bulunan tutuksuz sanık Gürkan Erol, savunmasını tekrarlayarak, "İstem dışı elimdeki tabanca ateş aldı. Bilerek, isteyerek, öldürme kastıyla ateş etmedim" dedi. Dönmez ve Mutlu ise şikayetçi olduklarını yineledi. Mahkeme heyeti, Gürkan Erol'a 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay, 'yaralama' suçundan da 2 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Müşteki sanık Ömer Dönmez'e ise 'basit yaralamaya teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 1120 lira para cezası verildi. Heyet, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karar, istinaf ile Yargıtay'nca da onanırsa Gürkan Erol, kalan cezasını çekmek için cezaevine girecek.