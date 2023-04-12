Manisa Şehir Hastanesinde ilk kapalı bypass ameliyatı yapıldı



"Belli başlı büyük hastanelerde gerçekleştiriliyor"

Kapalı bypass ameliyatının avantajlarından da bahseden Op. Dr. Tezcan Bozkurt, "Kapalı bypass ameliyatının klasik cerrahiye göre avantajı şu; kemiği kesmediğimiz için kemik kaynama problemi olmuyor bu hastalarda. Açık bypass ameliyatlarda ortalama 6-8 haftadır kemiğin kaynama süresi. Bu sürede hasta tek kolunun üzerine yaslanamaz, yan dönemez, korse kullanmak zorundadır, sosyal hayata geçiş süreci uzar. Kapalı ameliyatta ise kemik sağlam olduğu için bu tip problemler yaşanmıyor ve sosyal hayata dönüş çok hızlı oluyor. Cerrahi olarak da şu avantajları var; kapalı ameliyatlarda enfeksiyon riski, kanama riski daha düşük oluyor. Yoğun bakımda kalma süreci daha kısa oluyor ve kemik enfeksiyon riski sıfıra iniyor. Her merkezde yapılmıyor bu tip ameliyatlar sayılı büyük merkezlerde yapılıyor. Diğer şehir hastanelerinden Ankara'da yapıldığını biliyorum. 4 yıl önce Ankara'dan geldim, orada yapılıyordu. Her hastanede yapılmıyor. Bu ameliyatlar ilk başladığında sadece seçilmiş hastalara yapıldığı biliniyordu ama son toplantılarda şunu öğrendik. Açık ameliyat yapılan tüm hastaların kapalı bypass ameliyatına da uygun olduğunu öğrendik. Sadece aşırı kilolu, obez hastalarda kaburga arasından kalp yüzeyine ulaşması zor olduğu için bu tip hastalarda cerrahi zorluklar yapılabiliyor. O zaman da hibrit yöntemler devreye giriyor. Kısacası açık cerrahi yapabildiğimiz sadece bypass değil diğer ameliyatlarda kapalı bir şekilde yapılabiliyor. Biz ilk hastamızı ameliyat ettik bundan sonra da vakaların çeşitliliği ile birlikte hastanemizde kapalı kalp ameliyatlarına devam etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.