Manisa’da 3 firari tek adreste yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde firari şahısların saklandığı bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 firari şahıs yakalandı.

2016 yılından bu yana 9 yıldır firari olan A.A. (39) hakkında; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, suç delillerini yok etme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından toplam 32 ayrı yakalama emri bulunduğu ve şahsın 27 yıl 20 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

2019 yılından itibaren 6 yıldır firari olan Y.A. (32) hakkında; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 16 ayrı yakalama emri bulunduğu ve şahsın 15 yıl 7 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

2022 yılından beri 3 yıldır firari olan A.K. (48) hakkında ise; hırsızlık ve taklit anahtarla kilit açma suçlarından 5 ayrı yakalama emri olduğu, şahsın 21 yıl 7 ay 21 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Operasyonda ayrıca ikamette yapılan aramada 22,63 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.