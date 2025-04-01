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Giriş Tarihi: 1.4.2025 10:37 Son Güncelleme: 1.4.2025 10:56

Manisa’da bayramda tartıştığı oğlunu öldürdü!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda baba oğul arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Baba Ahmet Ok, oğlu Ahmet Ok’u silahla vurarak öldürdü.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da bayramda tartıştığı oğlunu öldürdü!

Olay, Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Saruhan Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Aralarında husumet olan baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında kavga çıktı. Öfkeli baba Ayhan Ok çıkan tartışmada oğlu Ahmet Ok'u silah ile vurarak yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Ahmet Ok yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlunu silahla vurarak öldüren baba Ayhan Ok polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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Manisa’da bayramda tartıştığı oğlunu öldürdü!
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