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Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:05 Son Güncelleme: 22.06.2026 13:06

Manisa'da cani baba dehşetinde karar: Hamile kızını öldürmüştü!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım'ı (23) bıçaklayarak öldüren babası Ü.Y. (56), tutuklandı.

DHA Yaşam
Manisa’da cani baba dehşetinde karar: Hamile kızını öldürmüştü!
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Olay, dün saat 01.00 sıralarında Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanıp, ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım ile babası arasında tartışma çıktı. Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayın ardından Ü.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ü.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MANİSA #ALAŞEHİR

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Manisa'da cani baba dehşetinde karar: Hamile kızını öldürmüştü!
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