Giriş Tarihi: 19.10.2025 18:10

Manisa'da feci kaza! Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesinde Rasim Özdemir (44) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Kaza, saat 15.00 sıralarında Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Omurlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Omurlar Mahallesi'nden Hacıyerli Sokağa gitmek üzere yola çıkan Rasim Özdemir (44) yönetimindeki 45 U 2324 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada traktörün altında kalan Rasim Özdemir ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Selendi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rasim Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Rasim Özdemir'in Salihli Cezaevi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

