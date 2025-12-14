Manisa’da feci kaza: Motosiklet virajda şarampole uçtu! 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Acı kaza, bugün sabah saatlerinde Akhisar-Demirci kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den gezmek için Manisa'nın Demirci ilçesine giden gruptaki Gürol Aygün yönetimindeki motosiklet, virajda şarampole uçtu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı fark eden gruptaki diğer motosiklet sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemenin ardından Aygün'ün cenazesi Demirci devlet Hastanesi morga kaldırıldı.