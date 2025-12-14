Manisa’da feci kaza: Motosiklet virajda şarampole uçtu! 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı fark eden gruptaki diğer motosiklet sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemenin ardından Aygün'ün cenazesi Demirci devlet Hastanesi morga kaldırıldı.