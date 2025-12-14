Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da feci kaza: Motosiklet virajda şarampole uçtu! 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.12.2025 16:55 Son Güncelleme: 14.12.2025 16:56

Manisa'da feci kaza: Motosiklet virajda şarampole uçtu! 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Manisa’da gezintiye çıkan grupta bulunan 43 yaşındaki Gürol Aygün'ün kullandığı motosiklet, virajda şarampole uçtu. Ekiplerin yaptığı incelemede Aygün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA Yaşam
Manisa’da feci kaza: Motosiklet virajda şarampole uçtu! 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Acı kaza, bugün sabah saatlerinde Akhisar-Demirci kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den gezmek için Manisa'nın Demirci ilçesine giden gruptaki Gürol Aygün yönetimindeki motosiklet, virajda şarampole uçtu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı fark eden gruptaki diğer motosiklet sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemenin ardından Aygün'ün cenazesi Demirci devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da feci kaza: Motosiklet virajda şarampole uçtu! 43 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz