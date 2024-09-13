Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da kahreden olay: Beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken kalbi duran 11 yaşındaki Mert hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 13.9.2024 16:47

Manisa'da kahreden olay: Beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken kalbi duran 11 yaşındaki Mert hayatını kaybetti!

Kahreden olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Ortaokulda beden eğitimi dersinde fenalaşan 11 yaşındaki Mert Kaymak, hayatını kaybetti. İşte haberin detayları…

Manisa’da kahreden olay: Beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken kalbi duran 11 yaşındaki Mert hayatını kaybetti!

Kahreden olay, Manisa'da meydana geldi. Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken fenalaşarak düştü.

Okul yönetiminin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, Kaymak'a ilk müdahaleyi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya yaptı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaymak'ın kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Kaymak, hayata döndürülemedi.

"BİRDEN YERE YIĞILMIŞ"

Mert Kaymak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Kaymak'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Bu arada Kaymak'ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi. Kaymak ailesi, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki evlerinde taziyelerini kabul etti. Mert Kaymak'ın babası Rıfat Kaymak, "Birden yere yığılmış, kalbini çalıştıramamışlar. Bütün bildiğimiz bu" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da kahreden olay: Beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken kalbi duran 11 yaşındaki Mert hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA