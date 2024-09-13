Manisa’da kahreden olay: Beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken kalbi duran 11 yaşındaki Mert hayatını kaybetti!

"BİRDEN YERE YIĞILMIŞ"

Mert Kaymak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Kaymak'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Bu arada Kaymak'ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi. Kaymak ailesi, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki evlerinde taziyelerini kabul etti. Mert Kaymak'ın babası Rıfat Kaymak, "Birden yere yığılmış, kalbini çalıştıramamışlar. Bütün bildiğimiz bu" dedi.