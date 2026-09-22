Manisa’da öğrencilere silahlı saldırı: Bakan Çiftçi’den ailelere sorumluluk çağrısı! Tüfeği duvara asıp orada tutmayacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Yaralanan çocuklarımıza şifa diliyorum. 3 çocuğumuz yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Saldırının olduğu okul 1'inci Derece riskli. Okul güvenliğini polisiye tedbirlerden ibaret görmüyoruz. Ailelere düşen görevler var.

Veliler çocukların okula gidip gitmediğini, nereye gittiğini okuldan geldiklerinde hangi internet sitelerine girdiklerini takip etmek zorundalar. Olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı, dedenin evinden çocuk alıyor ve eylemi gerçekleştiriyor."

Bakan Çiftçi ve Bakan Tekin'den yaralı öğrencilere ziyaret

HASTANEDE YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARET

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa Turgutlu'da yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir yaralı yakınının ailelerin sorumluluğuna dikkat çektiği sözler gündem oldu.

"15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ELİNDE NASIL OLABİLİR?"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile konuşan yaralı yakını, "Aileler dikkat etmeli. Bir tüfek 15 yaşında bir çocuğun elinde nasıl olabilir? Biz hepimiz anneyiz, olmaz yani." ifadelerini kullandı.

"TÜFEĞİ AİLE SAKLAYACAK"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, "Aile saklayacak, duvara asıp da tüfeği orada tutmayacak" dedi.





92 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Manisa'daki olayla ilgili sanal medya ağlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen 92 X hesabı erişime engellendi.

ANNE, BABA VE DEDE GÖZALTINA ALINDI

Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hâle getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır.

Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır.

Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir.

İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz.

Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör